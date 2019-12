Nesprávně použil dotaci, starosta Batelova musí teď platit desetitisíce

Žalobce požadoval přísnější tresty, odvolací soud to odmítl. Obžalovaným hrozilo původně pět až deset let vězení. Neoprávněně použité prostředky Batelov musel i se sankcemi vrátit.

Podle žalobce peněžitý trest s ohledem na závažnost jejich jednání není dostatečný. Uvedl, že šlo o dotační prostředky poskytované z rozpočtu České republiky.

„Jako hlavní trest měl být uložen trest odnětí svobody,“ míní žalobce.

U starosty žádal nepodmíněný trest, u Mezery trest podmíněný. Poukázal na to, že šlo o promyšlené jednání, což je nutné zohlednit jako přitěžující okolnost, a to zejména u starosty Batelova.

Soud mu však s ohledem na okolnosti případu nevyhověl. „Máme za to, že je na místě uložení trestů peněžitých. Nemáme za to, že v dané věci by měly být ukládané tresty odnětí svobody a už ne vůbec nepodmíněné,“ uvedla soudkyně Renáta Sobalová.

Starosta musí zaplatit 160 tisíc korun, peněžitý trest 80 tisíc korun dostal Mezera a obžalovaná stavební firma má podle soudu zaplatit 2,8 milionu korun.

Část peněz na splaškovou kanalizaci šla na kanalizaci dešťovou

Dotačního podvodu se obžalovaní dopustili v letech 2012 až 2014. Městys podle obžaloby dostal dvě dotace na vybudování výhradně splaškové kanalizace, celkem šlo o více než 56 milionů korun.

Kanalizaci ale nepostavil celou a za zbytek peněz nechal postavit dešťovou kanalizaci, což bylo podle obžaloby v rozporu s dotačními podmínkami. Škodu obžaloba vyčíslila na 5,3 milionu korun. Podle soudu nebylo možné dotační peníze použít na jiné účely.

Muži se k trestné činnosti doznali, starosta však uvedl, že to dělal pro městys, ne pro sebe. Podle jeho obhájce peníze smysluplně využil, během prací bylo totiž zjištěno, že část původní kanalizace je použitelná.

Splašková kanalizace měla mít celkovou délku asi jedenáct tisíc metrů, nepostavilo se asi 1400 metrů. Ušetřené peníze byly využity na dešťovou kanalizaci.

Podle obhajoby navíc starosta o této věci nerozhodoval sám, rozhodovala celá rada městyse. Doležal se ohradil proti vyčíslené škodě. „Dělal jsem to pro Batelov a stojím si za tím,“ uvedl.

Starosta také nesouhlasil s obžalobou Mezery, který jako stavbyvedoucí zodpovídal za vedení stavebního deníku. Podle žaloby do něj ale záměrně uváděl nepravdy a zapisoval do něj i práce, které nebyly provedeny.

„Je to člověk, který se snažil udělat pro obec maximum. On pouze plnil příkazy. Měl tady být ten vrcholný management, který rozhodoval,“ uvedl Doležal.

Soud potrestal také firmu Syner VHS Vysočina, která podle obžaloby jako zhotovitel prostřednictvím svého zaměstnance vše kryla.