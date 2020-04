Učitelé hudby tráví hodiny u počítačů, dětem radí přes kamery a internet

Při zkouškách rodiče zůstanou mimo budovu Ve většině základních uměleckých škol na Vysočině se talentové zkoušky konají v květnu a červnu. Kvůli protikoronavirovým opatřením se letos odehrají v pozměněné podobě.

„Hlavní změnou je, že rodiče nebudou moci vstupovat do budovy. U vchodu bude vždy přítomná služba - samozřejmě vybavená veškerými ochrannými pomůckami, která si od rodičů děti převezme,“ popsala Dana Fučíková, ředitelka jihlavské ZUŠ. V místnosti, kde uchazeč předvede své schopnosti, budou kromě něj přítomni už jen pedagogové. „Uchazeči, kteří jsou přihlášeni na zkoušky do 11. května, budou informováni e-mailem o náhradních termínech na počátku června,“ upozornila Fučíková s tím, že termíny od 11. května proběhnou dle původního harmonogramu. Třebíčská ZUŠ má termín „talentovek“ stanoven na 1. až 5. červen, žďárská na 11. a 17. června a havlíčkobrodská od 16. do 19. června.