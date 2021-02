Na Jihlavsku se letos podaří zachránit první dva podzemní kamenné sklepy

Místní obyvatelce Lence Dankové a jejím kolegům z neformální skupiny obyvatel a přátel osady Loučky se podařilo získat na opravu starých sklepů grant ve výši sto tisíc korun. Opravu podpoří také obec Vílanec.

„Chceme, aby po opravě sklepy sloužily původnímu účelu, tedy uskladňování zeleniny a ovoce pro obyvatele Louček. Hodláme tam dělat přednášky o zdravé výživě či pořádat sousedské akce, zaměřené na tradice a zdravý životní styl. V létě by se tam mohla také uskladňovat keramická hlína. Spolupracujeme s keramičkou, mohli bychom se tam pod jejím vedením učit vyrábět nádoby z nepálené hlíny na uskladnění kořenové zeleniny,“ uvažuje Danková.

Rekonstrukční práce by měly trvat asi měsíc, hotovo by mělo být do konce června.



„Ve vedení obce jsme předběžně odsouhlasili, že této iniciativě poskytneme podporu s tím, že její konkrétní výší se budeme zabývat, až budeme vědět, jaký požadavek na naši spoluúčast či možnost podpory má paní Danková,“ řekla vílanecká starostka Marcela Zelená.



Sklepy jsou podle památkářů významnými stavbami lidové architektury. Mají typickou štukovou výzdobu v původním stylu staveb někdejšího německého venkova, k němuž až do konce druhé světové války patřil i Vílanec jako součást takzvaného Jihlavského německého jazykového ostrova. V roce 1930 v osadě Loučky žilo 122 Němců a jen devět Čechů.

Podle předběžných představ Dankové by mohla obec Vílanec podpořit obnovu lochů například investicí do jejich dřevěných prvků či podporou propagace pořádaných akcí, které by s lochy souvisely.

Původně zde bylo lochů více, všechny však postupně zanikly. Dva z nich dokonce v nedávných letech. Venkovské podzemní sklípky lochy sloužily pro uchovávání potravin v chladu a na Vysočině jsou podle památkářů tradiční součástí zemědělských statků zřejmě už od pozdního středověku.

Název pochází z německého slova loch a znamená díra. Typické lochy byly vytvořeny zahloubením do terénu, nad kterým byla klenba zasypaná zeminou. Většina má kromě větracích otvorů ve dveřích také větrací komíny. Mnoho z nich se dodnes využívá k původnímu účelu.