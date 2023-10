Vysočina hostí mistrovství ve famfrpálu. Pravidla mají 162 stran, vysvětluje hráč

Třicetiletý sportovec se s brněnským týmem, v němž už jeden a půl roku hraje, představí o víkendu na mistrovství České republiky ve famfrpálu. Turnaj se odehraje v jeho domovině, a to i s doprovodným programem, jenž má za cíl přitáhnout k tomuto méně známému sportu zájem veřejnosti i více potenciálních hráčů.

Kam až sahá historie famfrpálu?

Do roku 2005, kdy se tento sport v New Yorku v Central parku začal zkoušet. Do Česka se famfrpál dostal v roce 2015. První tým pak vznikl v Olomouci.