Papírová krajka je jako kouzlo. Vytváříte sen a něhu, říká jejich autorka

Podle Ilony Kunstové lze při vytváření papírových krajek příjemně relaxovat a zklidnit mysl. I proto se maminka dvou dětí z Dobronína na Jihlavsku snaží tuto techniku propagovat a přiblížit ji co největšímu množství lidí.

Kudy vedla vaše cesta k papírové krajce?

Už od dětství jsem tíhla ke koníčkům, které se pojily s ruční prací. Malování, sbírání a dekorování krabiček, lepení, vyšívání, drhání a další. Za ta léta jsem toho vystřídala dost. Na rodičovské dovolené jsem se pak možná trochu nudila – lépe řečeno hledala jsem pro sebe něco, čím bych po večerech zaměstnala ruce. Jednou jsem na sociálních sítích zahlédla překrásnou obálku, vytvořenou právě technikou papírové krajky. Učarovalo mi to. Chtěla jsem okamžitě vědět víc.

Ilona Kunstová Osmačtyřicetiletá žena žije v Dobroníně na Jihlavsku. Je vdaná, má dvě dcery.

Po studiu přes osm let žila v Irsku, kde pracovala v nadnárodní společnosti na výrobu počítačových her.

Při rodičovské dovolené začala na konferenčním stolku v obýváku tvořit své první papírové krajky a z koníčku se pak stala i její práce.

Dnes pomáhá všem, kdo se chtějí naučit tuto techniku. Na jejím webu www.papirnice.cz si lze stáhnout návody zdarma, koupit online kurz pro úplné začátečníky a také sehnat veškeré pomůcky pro tvorbu papírové krajky. Nechybí tam ale ani další produkty jako pečetní vosky a razidla, různé samolepky, barevné inkousty a další doplňkové zboží.

Bylo snadné informace o této technice získat a zorientovat se v nich?

Mám tu výhodu, že se dobře dorozumím anglicky, takže na stránkách výrobce jsem v tomto ohledu neměla problém. Bylo však obtížné zorientovat se v tom, co vlastně pro začátek potřebuji – jaké pomůcky, materiály, vybavení. Proto se také snažím zpřístupňovat informace o technice papírové krajky i ženám, které neumějí cizí jazyky. A i úplným začátečnicím ráda vysvětlím, k čemu která pomůcka přesně slouží, jak se s ní pracuje, co si pořídit a čeho se naopak vyvarovat.

A čím vás tedy zrovna tato technika uchvátila? V čem je tak výjimečná?

Papírová krajka je jako kouzlo. Z obyčejného pauzovacího papíru vytvoříte sen, eleganci, lehkost a něhu. Když krajku z papíru zahlédnete poprvé, nechce se vám věřit, že to je opravdu papír. S papírem musíte zacházet jemně, dát mu přesně to, co potřebuje. Netlačíte na výsledek, nesmíte spěchat, učí vás trpělivosti. Občas si u toho zanadáváte, zapomenete uvařit večeři… Když se ale obrázek povede, jste sama okouzlena tím, co vaše ruce vytvořily, a to dokonce i v případě, že neumíte kreslit.

Dalo by se tedy říct, že má tato technika i terapeutický účinek?

Mám ověřeno u ostatních žen, že papírová krajka jim pomáhá se uklidnit. Zklidní mysl, tělo, je to dokonalá chvíle štěstí. Chvíle jen pro ně. Při tvorbě nemyslí na problémy, soustředí se pouze na to, kam jejich mozek vede ruku s nástrojem, aby výsledek byl co nejkrásnější.

Jak to, že se zatím papírová krajka v záplavě tvůrčích technik tolik neprosadila?

Je pravda, že tato technika existuje už dlouho, ale nemá tolik pozornosti, kolik by si podle mě zasloužila. Právě proto ji přináším ostatním. Dala jsem si za úkol ukázat a přiblížit ji českým a slovenským ženám, protože vím, jak moc jsou šikovné. Spousta z nich už se s technikou papírové krajky někde setkala, ale už třeba nevěděly, jak se jmenuje, co je k ní potřeba a kde pořídit pomůcky.

Zmínila jste, že papírová krajka existuje již dlouho. Jaké tedy bylo její původní využití, k čemu sloužila?

Už před staletími byla papírová krajka spojena s církevním životem, kláštery, svatými obrázky nebo s přáníčky ke svatému přijímání. Moderní papírová krajka se pak objevila v 80. letech v Nizozemí a rozšířila se po světě. Jméno i dnešní podobu jí dala Martha Ospina, původem z Kolumbie. Dnes už je technika dostupná všem, kdo ji chtějí zkusit.

Co tedy potřebuji, když se chci začít této metodě věnovat?

Na trhu je nyní již spousta pomůcek. Od jehel, vytlačovacích nástrojů, speciálních nůžek až po papír. Doma si ale tuto techniku můžete snadno zkusit, pokud koupíte pauzovací papír o správné gramáži – doporučuji 150 g/m2 – a na měkčí podložce, třeba podložce pod počítačovou myš, zkusíte do papíru vytlačit nějaký vzor. Můžete to zkusit vypsanou propiskou, háčkem na háčkování. Ale pozor, tohle je jen začátek! Jinak opravdu doporučuji použít pomůcky, které jsou určené přímo ke tvoření papírové krajky. Rozdíl ve výsledku je potom markantní.

Kde se dají takové pomůcky pořídit? A kde je možné sehnat nějaké rady do začátku?

Vybavení nabízím například na svém webu, který byl založen právě pro tento účel. Lidé tam najdou pomůcky, návody, online videokurz, povídání nebo odkaz na skupinu, kde se sdružujeme online. Je nám tam spolu dobře. Žádné hašteření, ústrky nebo závodění. Naše skupinka je velmi nápomocná, pohodová, podporující a ženám je v ní fajn.

Co vše si lze pomocí techniky papírové krajky vytvořit?

Mimo jiné svatební, narozeninová či jiná přání, obálky na darování peněz, luxusní svatební oznámení, vánoční ozdoby, obrázky do rámečků – a to podle šablon, předloh nebo i vlastní rukou. Ti zdatnější si pak vytvoří třeba i 3D projekty – kočárek k narození miminka, stromeček jako dekoraci na vánoční stůl a podobně.

Obzvlášť větší projekty však asi zaberou hodně času a žádají i dost trpělivosti, že?

Musím potvrdit, že papírová krajka je obecně dost náročná na čas a na trpělivost. O to sladší jsou však její plody. Mně osobně ani moc nebaví jednoduché techniky, kde se stále opakuje to stejné.

Je toto tvoření jen doménou žen, nebo se jí věnují i muži?

Papírová krajka se líbí hlavně ženám, muži stojí obvykle spíš opodál. Ale samozřejmě jsou i výjimky – práce jednoho člena z mužské části naší komunity se podle mého názoru řadí k naprosté světové špičce.

Co na váš koníček říká rodina? Zapojuje se také do tvoření?

Můj muž k papírovým krajkám říká: „Já bych na to neměl trpělivost, hned by to letělo z okna.“ A to musím říct, že je jinak velmi manuálně zručný a trpělivý. Mým fanouškem je samozřejmě i moje mamka – jí jsem taky věnovala jeden z prvních obrázků a ona ho má dodnes pověšený v kuchyni na zdi. A děti? Mám dvě dcery. Té mladší jsou čerstvě čtyři roky a momentálně jsou u ní v kurzu dinosauři. Ta starší však papírovou krajku zkouší už od svých šesti let. Teď je jí sedm a půl, chodí se mnou na setkání s tvořením a dělá moderátorku ve videích v mé facebookové skupině.

Mohou se zájemci o techniku papírové krajky s tímto uměním seznámit třeba i na nějakých výstavách, workshopech nebo jiných akcích?

Tím, že je papírová krajka zatím trochu v ústraní pozornosti českých žen, jsou i výstavy a další akce v této oblasti spíše výjimkou. Ale občas se s něčím takovým dá setkat. Vím o komunitě žen, které papírovou krajku tvoří v Bohumíně. Kurzy naživo pořádá i lektorka Miloslava Jašková z Královéhradeckého kraje – její kurz jsem také absolvovala, a i dále spolupracujeme na dalších projektech.

Já sama jsem pořádala už dvě setkání s tvořením papírové krajky. Nyní se chystám i na nějaký workshop pro začátečníky v naší obci a možná také dál na Vysočině. Koho dění kolem papírové krajky zajímá, asi nejvíc informací najde na mém YouTube kanálu, kam postupně přidávám videa, ve facebookové skupince, na Instagramu či na mém webu.

Jaké jsou v tomto oboru vaše plány do budoucna?

Jak už jsem uvedla, mým hlavním cílem je ukázat papírovou krajku ženám v Česku a na Slovensku. Chci přinášet radost, pocit sounáležitosti a budovat komunitu žen, které si stojí za svým rukodělným tvořením – a nemusí to být nutně jen papírová krajka. Chci jim dodat sílu jít si za svými sny, za intuicí, a neklesat na mysli, i když třeba venku probíhají krize různého charakteru. Radost a láska by se neměla ztrácet z našich životů, ať se děje, co se děje.