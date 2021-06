Pumptrackové dráhy jako nový fenomén, stavět je začne i Brod a Polná

Město Polná má u rybníka Peklo pozemek, který by chtělo využít na vybudování koupaliště. Zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace však bylo zastaveno z důvodu koronavirové pandemie a s tím souvisejícího zhoršení ekonomické situace. Náklady na vybudování koupaliště totiž byly odhadovány na částku převyšující 60 milionů korun.

„A lze předpokládat, že ani v příštích letech nebude na vybudování koupaliště dostatek finančních prostředků. Je proto vhodné řešit využití prostoru pro jiný typ volnočasového vyžití,“ stojí napsáno v materiálu, který dostali polenští zastupitelé.

Nápadem je tedy využít část pozemku pro koupaliště na vybudování pumptrackového okruhu. Město má k dispozici základní studii s návrhem možné dráhy a její umístění.

Podle studie by pumptrack měl mít rozměry 33 na 42 metrů s asfaltovým povrchem. Měl by být rozmanitého charakteru tak, aby jej mohli využívat jak pokročilejší jezdci, tak začátečníci i děti.

O záměru měli zastupitelé rozhodovat již v květnu. Nakonec starosta Jindřich Skočdopole návrh na vybudování pumptrackové dráhy v areálu U Pekla z jednání stáhl s tím, že ještě bude dopracován.

Pumptrack nesmí ohrozit budoucí koupaliště

„Musíme totiž nejdříve zpřesnit umístění dráhy a zabývat se lokalitou jako takovou. Nyní nebylo jasné, zda pumptracková dráha nebude zasahovat do stavby budoucího koupaliště, na jehož výstavbu teď není ani nálada, ani peníze, ale do budoucna o něm město uvažuje. Bylo by velmi hloupé, kdybychom zjistili, že musíme měnit projekty na koupaliště kvůli tomu, že tam stojí pumptracková dráha. Než k tomu dáme souhlas, musí se nejprve zpřesnit návrh hřiště a vymezit přesně místo, kde bude pumptrack stát,“ vysvětlil Miloš Kvasnička, zastupitel a předseda finančního výboru (KDU-ČSL).



K tématu by se zastupitelé mohli vrátit na některém z nejbližších zasedání.



„Nyní již došlo k zákresu pumptrackové dráhy do studie koupaliště. Ukázalo se, že z původního záměru koupaliště by se kvůli pumptracku musela ubrat jenom polovina dětského hřiště. Koupaliště by výstavbou dráhy nebylo ohroženo. Po vybudování pumptracku by tam zůstal prostor pro bazén, kurt na plážový volejbal a menší dětské hřiště,“ uvedl místostarosta Polné Luboš Kousal (Poleňáci pro Polnou).

Podle odhadu studie by polenská pumptracková dráha měla stát 2,2 milionu korun. Město by na ni rádo čerpalo krajskou dotaci z projektu Cyklodoprava a cykloturistika, který nabízí až padesátiprocentní dotaci. Pokud by program zůstal zachován ve stávající podobě a Polná by byla úspěšná, tak by se na spolufinancování dalo získat až 1,1 milionu korun.

Cyklisté si lokalitu v Brodě sami našli

Podstatně blíž k vybudování pumptrackové dráhy má Havlíčkův Brod. Ten se k městům s tímto okruhem přidá na sklonku léta. O adrenalinovou atrakci nejen pro cyklisty chce radnice rozšířit sportovní areál v Plovárenské ulici na břehu Sázavy. Na investici za dva miliony korun přispěje polovinou Kraj Vysočina.

Pumptracková dráha má vyrůst za hřištěm s umělou trávou směrem od centra města. Tuto lokalitu už si podle místostarosty Libora Honzárka cyklisté našli a zkoušeli tam jezdit v přírodním terénu. „Tak jsme si řekli, že by možná stálo za to vzít to trochu komplexněji,“ uvedl.

Budování dráhy umožní schválení krajské dotace. Stavební práce na ploše celkových 920 metrů čtverečních by měly začít v červnu, dráha by se prvním cyklistům měla otevřít v průběhu září.

„Dráhu obdélníkového tvaru bude tvořit malý a velký okruh a skokové sekce. Základním stavebním materiálem bude hlína a štěrk, finální povrch pokryje asfaltobeton,“ popsala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Okruh (nejen) pro cyklisty každého věku

„Bude to uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu a kole, který je možné projíždět bez šlapání. Okruh bude tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Princip pumptracku spočívá v tom, že kolo je poháněno setrvačností. Jezdec mu pomáhá pohybem těla a střídavým tlakem na přední a zadní kolo, takzvaným „pumpováním“.

„Je navržen tak, aby byl zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy uživatelů,“ podotkla Markéta Míšková z městského oddělení řízení projektů.

Dráha bude určena hlavně pro cyklisty každého věku včetně malých dětí. „Kromě vhodných cyklistických kol je možné pumptrack využít pro jízdu na skateboardu, longboardu, koloběžkách i bruslích,“ dodala Míšková.