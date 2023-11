ANO v Humpolci spolupracovat s ODS nechce, vrací se ke skřípající koalici

Jedenáctitisícové město u dálnice D1 je od začátku listopadu bez starosty poté, co z funkce i ze zastupitelstva odstoupila Alena Štěrbová (nezávislá za ANO). Zdůvodnila to vážnými rodinnými důvody.

Po tomto kroku následovalo i vypovězení koaliční smlouvy. Křehkou koalici s 11 mandáty z 21 tam po volbách vytvořilo hnutí ANO (6 mandátů), HumpolecGo! (3 mandáty), STAN (1 mandát) a Piráti (1 mandát). Do zvolení nového starosty vedou radnici místostarostové Petr Machek (Humpolec GO!) a Pavel Hrala (STAN).

Od té doby se mezi stranami vedou nová koaliční vyjednávání. A právě příští středu, kdy zasedá humpolecké zastupitelstvo, je jedním z bodů i volba nového starosty.

„Chtěli bychom záležitost ohledně vedení města do 22. listopadu skutečně vyřešit. Ale jestli se to povede, uvidíme. Jednání ještě pokračují,“ pokrčil rameny radní Václav Křivánek (ANO), který vyjednává za toto hnutí. To bylo ve městě vítězem loňských voleb.

Námluvy ANO s opozicí zřejmě ztroskotaly

Zatím se zdá, že by se mohlo podařit dohodnout koalici v původním složení. „Jednáme se členy původní koalice a řešíme ještě rozšíření o jeden subjekt. Máme ještě jedno jednání a podle toho uvidíme, jak vše dopadne,“ prozradil bez dalších podrobností stávající místostarosta Petr Machek.

Zpočátku to ale vypadalo na to, že na půdorysu původní koalice nezůstane kámen na kameni. Hnutí ANO vedlo totiž jednání s opoziční ODS i KDU-ČSL.

Pro ODS by bylo přizvání do koalice velkým návratem na scénu. Po třiceti letech ve vedení města totiž vloni strana skončila v opozici. Podle předsedy tamní ODS a bývalého starosty Karla Kratochvíla byly ke spolupráci osloveny strany ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Starostové pro občany (STO). Tato sestava by měla i velkou převahu v zastupitelstvu. Čítala by šestnáct mandátů.

„Byli jsme na jednání, sdělili jsme si priority a byl cítit zájem spolupracovat a vytvořit pevnou a funkční koalici,“ popisuje jednání Karel Kratochvíl. „Plácli jsme si ve středu 8. listopadu. Zbývalo jen složit radu města ze všech pěti subjektů. Navrhli jsme různé ústupky a kompromisy. Pak se ale něco stalo, nevíme co a ANO otočilo o 180 stupňů. Napsali nám zprávu, že jednání s ODS ukončili,“ uvedl Kratochvíl.

V dosavadní koalici to pořádně skřípalo

Podle Václava Křivánka z ANO se však strany nedokázaly shodnout právě na poměrném zastoupení v radě města. „A na tom ta jednání skončila,“ řekl Křivánek.

To, že se o budoucí nové koalici jedná s původními stranami, je pro mnohé překvapení. Nebylo žádným tajemstvím, že to v koalici poněkud skřípalo a mezi některými členy panovaly jisté animozity.

„ANO se vrací ke svým původním koaličním partnerům, se kterými má téměř od začátku aktuálního volebního období neshody. Jsme vystaveni intrikám a osobním ambicím některých kolegů, kteří, jak se zdá, vnímají zodpovědnost za vedení města jako pokus-omyl,“ okomentoval dění opoziční zastupitel Karel Kratochvíl.

Nesoulad v původní koalici přiznává i místostarosta Petr Machek. Podle něj panovaly jisté neshody, které pramenily z nenaplněných představ o tom, jak by koalice měla fungovat. „Ale možná to byly idealistické představy. Je zapotřebí hledat průniky, ústupky a kompromisní řešení mezi všemi politickými subjekty tak, abychom z toho našli cestu ven a vyšli silnější,“ pravil Machek.

Jméno budoucího starosty je ve hvězdách

Ten také zdůraznil, že trvá vůle pokračovat v započaté práci původní koalice. „Byla by velká škoda zastavit projekty, které jsou v prvopočátcích. Je třeba neshody řešit, aby nebyly překážkou v plnění našich plánů,“ dodal s tím, že velké naděje vkládá do schůzky, která bude tento týden.

Kdo by mohl být novým starostou? Konkrétní jména lídrové stran nechtějí zatím zveřejnit. Jisté ale je, že vítězné ANO si nárokuje podle Václava Křivánka jeden uvolněný post na radnici. „Nenárokujeme si ale post starosty,“ dodal.

Jedním z možných kandidátů na starostu by tak mohl být i dosavadní místostarosta Petr Machek (HumpolecGO!).

Novou zastupitelkou za Hnutí ANO by se po odstoupení Aleny Štěrbové měla stát Jaroslava Mecerová (nezávislá za ANO).