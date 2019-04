Pedagogické centrum v Jihlavě se má přestěhovat, kritici sepsali petici

Speciální pedagogické centrum (SPC) od začátku 90. let zřizuje jihlavský magistrát jako součást Mateřské školy Demlova v klidné lokalitě sídliště.

Nyní by se SPC podle návrhu Kraje Vysočina mělo stát součástí nově budovaného Krajského komunitního a poradenského centra na třídě Legionářů v Jihlavě, kam by se mělo i přestěhovat.

„Přišli jsme s nabídkou, že bychom si SPC převzali jako zřizovatel z důvodu systémového krytí služeb, které SPC poskytuje. Podle nás by to mělo být krajské zařízení,“ vysvětluje krajská radní Jana Fialová, která má na starost oblast školství.

Společně s SPC by v třípatrové budově na křížení třídy Legionářů a Fritzovy ulice sídlila také pedagogicko-psychologická poradna, Alzheimer poradna spadající pod Domov Ždírec nebo Intervenční centrum a pracoviště podpory náhradní rodinné péče, jež v regionu zajišťuje Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina.

A právě přesun do nové třípatrové budovy v centru města je hlavním problémem. Pracovníci SPC i petenti se obávají, že se přestěhováním a sloučením poradenských služeb sníží kvalita dostupné péče, kterou loni využilo 2 500 dětských klientů z celé Vysočiny.



Stěhování by dle vedení přineslo SPC jen samá negativa

„Na kraji nám nebyli schopni říct nic, co by znamenalo jediný přínos, které by toto přestěhování mělo našim klientům dát. Stěhováním bychom naopak přišli o prostory, která léta budujeme a plně nám i našim klientům vyhovují a máme je vyzkoušené. Máme vizi, kterou budujeme třicet let, a teď bychom o ni měli přijít?“ podivuje se změně ředitelka SPC Ljubica Váchová Nováková.

„Z bezbariérové jednopodlažní stavby bychom se přesunuli do třípatrového objektu na frekventované silnici, kde není ani možnost zaparkovat. Přišli bychom o rehabilitaci, trampolínové centrum, o stimulační a relaxační zahradu a celkově o hravé, přínosné a bezpečné prostředí, které je pro práci s handicapovanými dětmi tolik potřebné,“ dodává Váchová Nováková.

Negativem je podle ní i to, že se v jednom domě a v jedné čekárně budou potkávat lidé a děti s různými problémy. Zdravé děti i těžce pohybově a mentálně postižené, jejich rodiče, týrané ženy nebo lidé s Alzheimerovou chorobou.

„Navzájem se mohou rušit. Není to přínosné prostředí. Slučujeme něco, co není slučitelné. Centrální pracoviště nemusí být vždy ku prospěchu,“ míní ředitelka centra, jež poskytuje služby dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a s poruchami autistického spektra.

Pracovníci jsou ochotni raději podat hromadnou výpověď

SPC po kraji žádalo, aby v případě změny zřizovatele byla zachována organizační struktura a současné působiště. To však nebylo podle ředitelky centra vyslyšeno a kraj dále trvá na přestěhování.

Petici podporující SPC podepisují rodiče klientů i odborní pedagogičtí pracovníci a lékaři. Zaměstnanci pedagogického centra jsou dokonce připraveni dát hromadnou výpověď.

„Mí pracovníci s přestěhováním natolik nesouhlasí, že řekli, že tam nepůjdou a dají raději výpověď. Jsou to erudovaní a vyzrálí odborníci s řadou let praxe, kteří by okamžitě našli uplatnění v Pardubickém nebo Jihomoravském kraji. Takové lidi nenahradí člověk po škole. Kdo se pak postará o dva a půl tisíce klientů?“ ptá se Váchová Nováková.

Letos se zainteresované strany, tedy magistrát jako zřizovatel, vedení SPC a Kraje Vysočina, sešly k projednání této události zatím jednou. A jak přiznává Jana Fialová, atmosféra nebyla úplně ideální.

„Každá změna je problém. Ale myslím, že když se chce, vždy se dá domluvit a najít nějaké řešení. Bohužel já mám pocit, že druhá strana nechce naslouchat a hledá důvody, proč to nejde,“ povídá radní kraje.

Kraj odmítá, že by se z jeho strany jednalo o nátlak

Ředitelka SPC Ljubica Váchová Nováková však zmiňuje i jistou formu nátlaku, který kraj na centrum vyvíjí. To ovšem Fialová zcela odmítá.

„Přišli jsme s nějakou nabídkou, a pokud nebude akceptována, tak žádným jiným způsobem nebudeme SPC a zřizovatele nutit, aby nám centrum převedl. Ale budeme se muset zařídit tak, abychom služby poskytovali na celokrajské úrovni. Pokud Jihlava řekne ne, tak s jednáním končíme a zřídíme si sami své SPC,“ dodala krajská radní.

Váchová Nováková k tomu říká: „Máme obavy, že pokud nepřistoupíme na spojení, budou reálně omezeny finanční prostředky na provoz a mzdy fungujícího zařízení. Jestli toto není tlak, tak nevím, co to je. Já osobně to vnímám jako velký nátlak. Dlouhodobá nejistota je velkou zátěží pro jednotlivé zaměstnance a to negativně ovlivňuje nejen děti, rodiče, pedagogy.“

Rovněž současný zřizovatel čili magistrát má k záměru výhrady. „V tom projektu vidíme zásadní otazníky a vykřičníky, které nejsou zodpovězené, jako je fungování ve vztahu k dalším subjektům, problémy sdílených prostor,“ tvrdí uvolněný radní jihlavského magistrátu pro oblast školství a sociálních věcí Daniel Škarka.

„Musíme chránit naše zařízení, aby nedošlo k ohrožení poskytované péče, což nyní hrozí. Nemáme jistotu toho, že bude zachována vysoká kvalita péče, které tam nyní je. Pokud se nedohodneme s krajem, žádná spolupráce v tomto směru nebude,“ dodává Škarka. V polovině května se mají všechny strany opět setkat.