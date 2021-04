Po roční pauze mohou obyvatelé Žďáru znovu dávat tipy na vylepšení města

„I když jsme tento krok hodně zvažovali, nakonec jsme se participativní rozpočet rozhodli vyhlásit. Oproti předešlým letům však došlo k několika změnám. Ty reagují na některé nedostatky a zádrhele, které město v minulých letech řešilo,“ uvedla žďárská místostarostka Romana Bělohlávková.



Od letoška bude například participativní rozpočet vyhlašován jen jednou za dva roky. Mělo by to zamezit hromadění přislíbených, ale zatím nezrealizovaných projektů.

„Vždy v prvním roce bude tedy probíhat podávání návrhů od občanů. Následující rok je vyhodnotíme a vybereme dva až pět projektů, které budou zpracovány, včetně dokumentace a rozpočtu,“ nastínila Bělohlávková.

Výsledek bude předložen k veřejné diskusi a hlasování, jehož se mohou nově zúčastnit už i obyvatelé starší patnácti let. Po hlasování, schválení vítězných nápadů radními a zařazení do rozpočtu se pak ve třetím roce dočkají projekty realizace. Letos podané a následně zvolené návrhy, na něž je k dispozici celkem 600 tisíc korun, budou tedy hotovy v roce 2023.



Rekonstrukce hřiště i úpravy ve vnitrobloku

Participativní rozpočet je ve Žďáře vyhlašován již od roku 2016 a kromě loňska se do něj mohla veřejnost zapojit každý rok. Z podnětu místních tak došlo například k rekonstrukci hřiště v ulicích Dolní a Bratří Čapků, instalaci vodního prvku a knihobudky v atriu u náměstí nebo úpravám vnitrobloku v Palachově ulici.

„Některé neuskutečněné akce nám zůstaly z minulých let - to se týká rekonstrukce sportovního hřiště mezi Polní a Lesní ulicí, která by měla proběhnout letos a vyjde na zhruba 400 tisíc korun. Na tento rok je v plánu i vybudování psího parku ve Vodárenské ulici z participativního rozpočtu roku 2019,“ dodala Bělohlávková.

Pro rok 2021 mohou Žďárští, kteří jsou starší osmnácti let, podávat své náměty až do konce září. Podrobná pravidla a podmínky jsou k dispozici na webových stránkách města.