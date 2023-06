Roky to šlo, teď se to nesmí. Brod přestal tolerovat parkování trhovců

„Stojíme tady sedm let. Nikomu jsme tu nikdy nevadili. Po letech se ale v Brodě změnil starosta a najednou tady stát nemůžeme,“ ukazuje prodejce ovoce a zeleniny Bohuslav Marek na betonový plácek za dřevěnými stánky.

Farmářské produkty prodává na Smetanově náměstí každé dopoledne. Pronajal si jeden ze šesti dřevěných stánků, množství ovoce má vyskládáno i před ním. Vždy trvá desítky minut, než zboží ráno z auta vynosí.

Po dlouhé roky byli trhovci zvyklí vyložit u stánků svoje dodávky a ty poté odstavit na částečně betonovou plochu za dřevěnými domečky. Je to místo těsně před parcelou, na níž v minulosti stával panelový dům. Plocha ovšem neleží na komunikaci, není jako parkoviště označena a ani není k parkování určena. Zčásti ji tvoří tráva.

A právě to je podle starosty Zbyňka Stejskala (ODS) důvod, proč by tam dodávky trhovců stát neměly. „Že je někde nějaký plac, neznamená, že si tam hned někdo může odstavit auto. Za chvíli by tam stál každý. Jak by měla městská policie vědět, zda to auto patří trhovci, či někomu jinému?“ ptá se.

Zároveň ale upozorňuje, že on nebyl tím, kdo se o parkování trhovců začal v poslední době více zajímat. Starostou je od loňského podzimu. Před několika týdny ale došlo k obměně na postu šéfa městské policie. Dlouholetý ředitel Jan Pavlík odešel do penze, nahradil ho dosavadní zástupce velitele Stanislav Čeloud.

Byl to požadavek vedení města, tvrdí velitel

Podle Čelouda ale není změna na postu ředitele městské policie důvodem častých kontrol. „Ke zvýšenému dohledu nad parkováním na Smetanově náměstí nám přišel požadavek od vedení města. Trhovci ke stánkům mohou dojet kvůli vyložení a naložení zboží. Nesmí tam ale stát,“ tvrdí šéf městské policie.

Jak dodal, na malém plácku za stánky začalo svá auta odstavovat čím dál víc lidí. Jak to viděli u trhovců, přidali se i běžní řidiči. A strážníci podle něj nemohli pátrat po tom, zda majitel prodával, či neprodával na trhu.

„Nemůžu strážníkům nařídit, aby nějaké protiprávní jednání tolerovali. To bych sám porušoval zákon,“ zdůraznil Stejskal. Jako starosta je nejvyšším nadřízeným městské policii.

Jak se svěřil Bohuslav Marek, pro trhovce není problém si na dopoledne parkování zaplatit na vedlejším parkovišti před základní uměleckou školou. Tak to ostatně nyní dělají. Nejde o sumu, která by je zruinovala. Potíž je ovšem v tom, že se na parkoviště určené pro osobní vozy s dlouhými dodávkami nevejdou a nevytočí.

Bedýnkou zabírá veřejné prostranství

„Tak jsem to udělal tak, že jsem si na krajní parkovací místo, kam jedině mohu zajet, položil zelinářské bedýnky. Bylo to jen na dobu, než jsem auto vyložil u stánku. Jsem tu sám, tak nemohu odvézt auto daleko a nechat zboží bez dohledu,“ popsal čerstvou zkušenost z konce minulého týdne Marek.

„Jenže než jsem stačil auto vyložit a vrátit se s ním na místo, byla u mě městská policie. Prý, že bedýnkou jsem způsobil neoprávněný zábor veřejného prostranství, za což může být pokuta až deset tisíc korun,“ líčí prodejce.

„Přitom parkování jsem si zaplatil. Je snad jedno, jestli tam chvíli stojí bedýnka, kterou za pár minut vyměním za auto. Jak si místo takto nezablokuji, auto už nikam nedám,“ vykládá Bohuslav Marek.

Trhovců u stánků prodává celkem šest. Zvlášť nyní, na začátku léta, když dozrává spousta sezonního ovoce a kvetou květiny, vozí zboží spoustu. Vyložení chvíli trvá. A protože jejich vozy jsou větší, při následném odstavení na oficiální parkoviště zaberou až čtvrtinu plochy. Jedna prodloužená dodávka běžně stojí na dvou místech, a to ještě při své šířce zasahuje do sousedních stání.

Dejte si oficiální žádost, radí odbor dopravy

„Toto parkoviště ale skutečně není určené pro dodávky, ty by tam vůbec neměly stát. Má sloužit pouze pro osobní vozy,“ upozornil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). I osobní auta mají občas co dělat, aby se na neobvykle úzká místa do těsných uliček vůbec vešla. Na to, že po celé dopoledne dodávky blokují i více než deset míst, upozorňují i mnozí řidiči.

„Trhovci by se měli oficiální cestou obrátit na majitele pozemku, kde by rádi auta nechávali. V tomto případě jde o město. Měli by kontaktovat vedení s žádostí o povolení zřízení odstavné plochy,“ radí vedoucí odboru dopravy Martin Stehno.

Jednoduché to ale ani tak nebude. V případě plochy před někdejším panelákem, kde trhovci roky stávali, by muselo dojít ke změně územního plánu a vyjednání povolení k umístění značení u příslušných správních orgánů. Zdánlivě jednoduché řešení pak může trvat roky.

„Do budoucna máme v plánu celou horní část Smetanova náměstí upravit. Nově chceme řešit i prodejní plochu pro trhovce, současné dřevěné stánky jsou na konci životnosti a rozpadají se. Nad parkováním aut trhovců se v té souvislosti zamyslíme,“ vzkázal Honzárek.