Počet nakažených na Vysočině roste, personál ubývá nemocnicím i službám

Zatímco minulý týden ve středu laboratoře odhalily na Vysočině 629 pozitivních, tuto středu to bylo už 2 216 případů, ve čtvrtek pak 1 382 případů. Vůbec poprvé od začátku epidemie tak překročil denní přírůstek dvoutisícovou hranici. Podle krajské hygienické stanice převažuje varianta omikron z 98 procent.

Hygienici na Vysočině nyní evidují jedno významnější ohnisko nákazy.

„Jsou to účastníci školního lyžařského kurzu, pořádaného ZŠ Náměšť nad Oslavou, který proběhl předminulý týden. K dnešnímu dni evidujeme celkem 18 covid pozitivních osob - 17 žáků a jednoho pedagoga,“ uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Jana Böhmová.

Vysočina má podle údajů ministerstva zdravotnictví třetí nejvyšší reprodukční číslo R. To odhaduje, jak rychle se bude v následujících dnech epidemie šířit a kolik lidí může jeden pozitivní nakazit.

„Nyní jsme na tom sice z krajů nejlépe, ale postupně se to rozjíždí i u nás. Vidíme rychlý nárůst nakažených. Ještě během tohoto týdne to půjde hodně nahoru a v příštím týdnu uvidíme, jaký to bude mít vliv na nemocnice,“ předpokládá náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Nemocných přibývá i mezi zdravotníky

V nemocnicích v posledních týdnech ubylo hospitalizovaných s covidem-19.

„Aktuálně máme jen pět lidí na umělé plicní ventilaci a pět osob s covidem-19 na JIP. Na standardních lůžkách je 74 pacientů. Je ovšem vidět, že počty lidí v nemocnicích začínají pomalu růst, protože jsme byli už i na čísle 50 hospitalizovaných,“ nahlíží do statistik Novotný.

Mnohem větší starosti mu ale dělá vzrůstající nemocnost zdravotnického personálu a počet zaměstnanců nemocnic v karanténách. „Poté, co byl personál proočkován, jsme se ani při nejvyšší vlně varianty delta nedostali s nemocností zaměstnanců nad číslo 100. Teď se to během několika dní vyhouplo na 120 osob nemocných covidem-19,“ sdělil náměstek Novotný.

Podle něj je dalších 58 zaměstnanců v pěti krajských nemocnicích v karanténě. „Nárůst byl velmi rychlý a týká se i očkovaných zaměstnanců. V 90 procentech případů se infikovali od svých dětí,“ poznamenal Novotný. Zdůraznil, že péči o pacienty to nijak neovlivňuje. „V první vlně jsme pracovali i se čtyřmi sty nemocných zaměstnanců,“ pravil Novotný.

Krizový štáb Kraje Vysočina ve čtvrtek debatoval o krizových scénářích, pokud by nemocnost personálu stále vzrůstala.

„Šlo by o využívání pracovních karantén, povolání armády a hasičů či o opětovné omezení plánovaných výkonů a operací. To je rutina, na niž jsou všechny nemocnice zvyklé,“ řekl náměstek hejtmana.

Nemocnice už využívají pracovní karantény

Například v jihlavské nemocnici mají nyní 72 covid pozitivních zaměstnanců. Deset z nich je v režimu pracovní karanténa.

„Pracovní karantény fungují a využíváme je. Týká se to těch zaměstnanců, kteří mají covid-19 v rodině, ale oni sami jsou bez potíží,“ uvedla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Zaměstnanci v pracovních karanténách si musí dělat každý den antigenní test a pátý den podstoupit PCR test. Musí být také bez obtíží a dodržovat speciální opatření. „K těm patří mimo jiné práce v ochranných pomůckách, důkladná dezinfekce a nesmí chodit společně na jídlo,“ popsala Zachrlová.

V jihlavské nemocnici je nyní s covidem-19 hospitalizováno třináct pacientů. „Nikdo z nich není v těžkém stavu,“ dodala mluvčí.

Nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde mají aktuálně 13 zaměstnanců s covidem-19 a 10 v karanténě, zatím možnosti pracovní karantény nevyužívají.

„Jdeme spíš cestou testování, které v případě, že nemá dotyčný příznaky, zkrátí dobu karantény,“ pověděla mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

V Jihlavě chybí třetina lidí na zimní údržbu

Rychlé šíření varianty omikron a následné izolace a karantény komplikují i další profese. Dotklo se to například zimní údržby chodníků a svozu komunálního odpadu v Jihlavě. Službám města Jihlavy (SMJ), jež údržbu zajišťují, vypadla vlivem izolací a karantén část zaměstnanců.

„Z 30 lidí zajišťujících zimní údržbu silnic a chodníků chybí deset zaměstnanců a jeden řidič multikáry. V případě svozu odpadu máme mimo provoz dvě z devíti posádek. To znamená, že se na všechna místa nedostaneme včas,“ konstatoval mluvčí SMJ Martin Málek.