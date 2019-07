Za smrt chlapce pod koly vláčku navrhla policie obžalobu, tají proti komu

Tragédie se stala loni v sobotu 14. července. Výletní safari vláček, který po areálu vozil děti a jejich rodiče, kolem šestnácté hodiny zastavil na křižovatce, kde dával přednost.



Matka se synem se údajně pokusila po zastavení soupravy vystoupit. Když se vláček znovu rozjel, skončil pod jeho koly pětiletý chlapec. Na místě zemřel, pomoci mu nedokázali svědci nehody, ani přivolaní záchranáři.

„Kriminalisté případ vyšetřovali pro trestný čin usmrcení z nedbalosti a vyšetřování ukončili s návrhem na podání obžaloby,“ oznámila nyní policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Koho policisté navrhli obžalovat, ale upřesnit odmítla. „Vzhledem ke skutečnosti, že se případ dotýká osoby nezletilé, nebudeme poskytovat žádné další informace,“ sdělila pouze.

Vláček zastavil jen na 7,3 sekundy, tvrdí majitel areálu

Kdo by měl být obžalován, zatím s jistotou neví ani majitel zábavního areálu Libor Šikl. „Netuším to. Teď teprve začnou výslechy. Slyšel jsem ale spekulace, že by to mohl být náš řidič,“ pravil.

Pokud by to tak skutečně mělo být, odmítá to. „Je nám velice líto, co se stalo. Řidič ale jen dělal svou práci, neudělal žádnou chybu. Zastavil na křižovatce, kde dával přednost,“ říká Libor Šikl.

Tvrdí, že má k dispozici kamerové záznamy. A ani z nich není patrné, že by řidič nějak pochybil.

„Zastavil na křižovatce přesně na 7,3 sekundy. Během té chvíle se maminka se synem rozhodli vystoupit. To řidiče nemohlo napadnout. Bylo to mimo zastávku,“ dodává.

Sám událost považuje za velice nešťastnou nehodu, při níž nelze určit jasného viníka.

Výletní safari vláček od tragické nehody v Šiklandu nejezdí, z provozu byla tato atrakce zcela odstavena. „Do úplného vyšetření celé události ho provozovat nechci,“ poznamenal Libor Šikl.

Policejní vyšetřování krátce po nehodě zkomplikovalo i jedno falešné svědectví. Přihlásila se s ním žena, která tvrdila, že k vystoupení po zastavení soupravy nabádala průvodkyně ve vláčku. Později se ale žena přiznala, že si vše vymyslela a v zábavním areálu v době incidentu ani nebyla.

Záběry z místa nehody: