Hlavní průtah Jihlavou musel být uzavřen, kamion vyrazil poklop kanálu

Nehoda se stala kolem půl sedmé večer na silnici první třídy číslo 38 přímo pod mostem, po němž vede Jiráskova ulice. Uzavřen je jízdní pás ve směru k dálnici a na Havlíčkův Brod.



„Řidič pod mostem najel na kanalizační poklop, který se zvednul, a došlo k poškození automobilu. Poškozen byl také kanalizační poklop a jeho rám,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Silnice musela být okamžitě uzavřena a byla vytyčena objízdná trasa. Ta není dlouhá, nicméně poblíž místa nehody působí velké dopravní komplikace.

Objížďka vede ve směru od Jihlavského tunelu nájezdovou rampou z dálničního přivaděče na most na ulici Jiráskova a poté zpět na silnici první třídy číslo 38.

„Na místě jsou policejní hlídky, které usměrňují provoz a řídí dopravu,“ dodala Kroutilová.

Prozatím není jasné, jak dlouho bude oprava trvat. Centrum dopravních informací uvádí, že by to mělo být minimálně do jedenácti hodin.