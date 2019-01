Led z kamionů padající na ostatní řidiče může i zabíjet. Chybí sněhové rampy

Jaroslavu Staňkovi z jihočeského Jindřichova Hradce rozbil kus ledu, který odlétl ze střechy návěsu kamionu, čelní okno na jeho voze. Řidič s náklaďákem ujel a Staňkovi nezbylo než si opravu zaplatit sám. „Od kamionu odlétával sníh poměrně dlouhou dobu. Najednou ale přiletěl kus ledu a prorazil mi čelní okno. Byla to taková pecka, že jsem se lekl, zastavil u krajnice a kamion odjel. Myslím, že ani netušil, co se za ním stalo, ale mě to stálo deset tisíc korun za opravu,“ vypráví o letošní nehodě Staněk.

Paragraf 5 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran a řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Šofér kamionu porušil zákonem danou povinnost omést před jízdou auto od sněhu a ledu. Profesionální řidiči nákladních aut si však stěžují, že toto ustanovení vyhlášky nemůže spolehlivě splnit nikdo z nich, protože v celé zemi je jen jedna jediná rampa, na kterou lze vylézt a omést z auta sníh. „Když vyjíždím z firmy, tak tam auto očistit mohu, protože tam vlastní rampu máme. Nicméně jakmile stojím někde na odpočívadle a vyjíždím z něj, nemám jak sníh z návěsu dostat. Vylézt nahoru nelze, nehledě na to, že bych porušil bezpečnost práce, protože to už je práce ve výškách,“ říká Štefan Lechermayer. Na firmě to řeší také svérázně – šofér si stoupne na palety, které do čtyřmetrové výšky vyzvedne vysokozdvižný vozík.

Nuceni porušovat zákon?

Dopravní značka upozorňující na sněhovou rampu

Kdyby je však při tomto přistihl inspektorát práce, měli by problém. „Zaměstnavatel musí zaměstnanci připravit bezpečné podmínky pro práci. Pokud by ometali návěsy kamionů, už by skutečně šlo o práci ve výškách, kde platí jiná bezpečnostní pravidla,“ potvrzuje Lechermayerova slova mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.



Sdružení autodopravců Česmad Bohemia přitom upozorňuje, že se stačí inspirovat v zahraničí, kupříkladu v Rakousku, kde na odpočívadlech fungují desítky sněhových ramp. „V České republice je jediná – na dálnici u Rozvadova. Řidiči prostě nejsou schopni tuto zákonnou povinnost splnit, protože byť platí dva roky, stát nepřipravil podmínky pro plnění zákona“ prohlašuje mluvčí Česmadu Martin Felix.

Sněhová rampa u dálnice v Rakousku

My ne, to oni

Rampa u Rozvadova je lehkou železnou konstrukcí, stála 250 tisíc korun. Ředitelství silnic a dálnic loni slibovalo, že v rámci rekonstrukce dálničních odpočívadel budou vybudovány další takové u dálnic D5 z Prahy přes Plzeň na českoněmecké hranice a na dálnici D1 z Prahy do Brna. Nevznikla však žádná. „Není to náš úkol ani povinnost, přesto jsme chtěli po Česmadu, aby nám vytipoval odpočívadla, kde by rampy mohly stát. Jejich aktivita však byla nulová, kromě toho ministerstvo vnitra mělo připomínku, že každá taková lávka omezí kapacitu odpočívadel,“ tvrdí mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Česmad se brání, že on vytipovávat žádná odpočívadla nemůže. „My obecně říkáme, že rampy by měly být zejména tam, kde je předpoklad častějších problémů, tedy na Vysočině a v horských oblastech,“ oponuje mluvčí Česmadu Bohemia.



„Silniční zákon však hovoří jasně: za ometení sněhu z vozidla před jízdou je zodpovědný řidič, a to osobního i nákladního automobilu. Přitom řidiči kamionu by měli pamatovat, že zejména led na střeše plachty je smrtící zbraň,“ varuje jeden z dopravních policistů.

Takže je to začarovaný kruh. Přitom za neometení vozidla hrozí vysoké pokuty. V Rakousku až pět tisíc eur, tedy v přepočtu až 130 tisíc korun, v Česku pak znatelně méně – do 2,5 tisíce korun. Poslední taková nehoda – nahlášená policistům – se stala minulé pondělí na Královéhradecku v Kumburském Újezdu. Před obcí ve směru z Jičína na Novou Paku spadl z protijedoucího náklaďáku obrovský kus ledu na Škodu Rapid. Autu promáčkl střechu, třiačtyřicetiletému řidiči se naštěstí nic nestalo. Po kamionu nyní pátrají policisté. Je však jen otázkou času, kdy se to stane třeba na dálnici ve vysoké rychlosti. Následky pak mohou být fatální. Snad si to uvědomuje i ministerstvo dopravy, které MFD napsalo: „Výstavba zmiňovaných lávek (ramp) není povinností státu. Nicméně jsme v tomto ohledu připraveni řidičům vyjít vstříc.“