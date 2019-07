Restaurátoři obnoví morový sloup v Jihlavě. Napraví, co předchůdci pokazili

„Pokud by se restaurování památky neprovedlo, docházelo by k její další degradaci: odlupování vrstev kamene ze soklu a ztrácela by se modelace díla,“ řekl Ondřej Stránský z jihlavského magistrátu.



Podloží mariánského sloupu narušují kořeny lip, které jej prorůstají. Jednotlivé díly památky se rozestupují. Letošní restaurování město vyjde na 891 tisíc korun, z toho 720 tisíc je z dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací.

„Sloupu neprospěl nevhodný přípravek, který byl zřejmě použit při restaurování v roce 1983 a snížil difuzitu (teplotní vodivost) kamene,“ uvedla Aneta Hrdličková z kanceláře primátorky.



Mariánský sloup je mírně nakloněný. Naklonil se patrně už před desítkami let.

„Pravděpodobně tehdy byla patka sloupu opatřena železnou obručí. O náklonu víme a geodeticky jej zaměřujeme. V posledních letech se však nezvětšil, měření ale budou pokračovat i nadále,“ uvedl Stránský.

V dlouhodobé perspektivě město počítá s odstraněním lip u morového sloupu. Potom by měla být tato barokní památka celkově zrestaurována.

Sloup na náměstí zdobí na vrcholu kopie sochy Immaculaty (Neposkvrněné Panny Marie).

Morový sloup byl postaven v letech 1686 až 1689 jako poděkování, že se městu v letech 1679 až 1680 vyhnula morová epidemie. Je dílem zedníka Giacoma Braschiho, kameníka Agostina Braschiho a sochaře Antonia Laghiho.