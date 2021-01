Nemocnicím pomáhají vojáci. Za šíření covidu může sobectví, říká hygienik

Důvodem žádosti o pomoc je především vysoká nemocnost zdravotníků a pak také opětovně se zvyšující počty pacientů hospitalizovaných s covidem-19.



Nejvíc pacientů s koronavirem má v rámci Kraje Vysočina aktuálně havlíčkobrodská nemocnice, kde pečují o 95 hospitalizovaných lidí. „Každý den počty rostou. Bohužel je i hodně úmrtí,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Při podzimní vlně zde měli nejvíce sto hospitalizovaných pacientů. „Opět se tak dostáváme do stejných čísel,“ dodala Černo s tím, že s covidem-19 se léčí i 36 zdravotníků.

Deset vojáků, kteří dnes do Brodu dorazili z posádky v Chrudimi, tam bude působit prozatím do 22. ledna. „Počítáme s tím, že po zaškolení budou od soboty již v provozu. Vykonávat budou především sanitářské práce na lůžkových odděleních ARO, infekční, plicní, chirurgie a interna,“ popsala Černo.

Jihlavští zdravotníci jsou vyčerpaní i znovu nemocní

V jihlavské nemocnici mají zase problém s velkou nemocností zdravotnického personálu. „Z celkem 1 600 zaměstnanců máme sto lidí mimo kvůli covidu. Bohužel někteří onemocněli již opětovně. Je patrná také velká vyčerpanost zdravotníků,“ řekla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

I v jihlavské nemocnici počty hospitalizovaných s koronavirem stoupají. „Například před Vánocemi jich bylo 18. V tuto chvíli jich je již 64. V nejvyšší fázi před dvěma měsíci jsme měli kolem 120 pacientů,“ nahlédla do statistiky mluvčí nemocnice.

Do Jihlavy dnes ráno dorazilo osm vojáků. „Pomáhat budou například na interní JIP, urgentním příjmu a všude tam, kde je potřeba sanitářská práce,“ doplnila Zachrlová.

Třetí vysočinskou nemocnicí, která v tomto týdnu požádala o přidělení skupiny vojáků, je ta pelhřimovská. I tam počet nemocných opět stoupá.

„Pro pacienty s covidem-19 máme vyčleněné celé jedno patro s 54 lůžky. Aktuálně je zde hospitalizováno 37 pacientů a dalších pět je na umělé plicní ventilaci. Převážně jsou to lidé ve věkové kategorii nad 60 let,“ uvedla mluvčí nemocnice Alexandra Knapová s tím, že podzimní vrchol počtu hospitalizovaných pacientů byl 2. listopadu, kdy zde bylo 87 osob.

Kvůli koronaviru má nemocnice výpadek také 20 zaměstnanců.

Kdy do Pelhřimova vojáci dorazí, ještě není jasné. Pravděpodobně to bude začátkem příštího týdne. Vojáci už zde jednou vypomáhali - od 18. listopadu do 8. prosince.

Až do příštího týdne mohou počty nakažených stoupat

Podle krajského hygienika Jiřího Kose se naplnily ne zrovna optimististické předpoklady. „Vzhledem k určitému rozvolnění a kontaktům osob během vánočních svátků máme analogický nárůst počtu pozitivních jako v celé republice,“ informoval. Ve středu i ve čtvrtek se počet pozitivně testovaných na Vysočině přiblížil k číslu 800 za den.

„Na rozdíl od předchozí doby z toho nyní lehce vyčnívají Jihlavsko a Žďársko. Jinak všechny okresy již překročily 100 nových případů za den,“ uvedl Kos.

Stoupající tendence má podle něj ještě nějakou dobu pokračovat. „Dá se předpokládat, že ke kulminaci by mohlo dojít v polovině příštího týdne. Pak už by se mohla situace začít trochu stabilizovat,“ předpovídá.



Podle hygieniků již zcela převládá komunitní šíření nemoci. „To je závislé na chování lidí a na tom, jak moc budou některé aktivity a chování považovat za zbytné. Největšími nepřáteli protiepidemických opatření jsou hamižnost a sobectví. Člověk některé zbytné aktivity upřednostňuje před tím, aby chránil sebe i své okolí,“ podotkl Kos.

Jediné krematorium v kraji má zatím běžný provoz

V kraji stoupá i počet úmrtí. Od začátku epidemie zemřelo s koronavirem na Vysočině již 560 lidí, z toho jen za středu jich bylo deset, ve čtvrtek pět.

Stoupající počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 přináší přetížení krematorií. Na rozdíl od Moravskoslezského kraje je na Vysočině zatím situace stabilizovaná, i když zde funguje jediné krematorium. Počet žehů je podle mluvčího Služeb města Jihlavy Martina Málka standardní.

„Jedeme na jednu směnu a je to v podstatě běžný provoz. Ale čekáme, že v nejbližších dnech se nápor zvýší,“ uvedl Málek pro ČTK.

Krematorium podle mluvčího nabídlo výpomoc přetíženému ostravskému krematoriu. Míst pro uložení těl má celkem 50.