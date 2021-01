Hamáček mluví po jednání krizového štábu, řešil koordinaci zpopelňování

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Žádost o koordinaci přerozdělování těl zemřelých v pondělí schválil krizový štáb Moravskoslezského kraje. Ostravské zařízení totiž navzdory nepřetržitému provozu nestíhá všechny zemřelé zpopelňovat.

„Zpopelňují tam na tři směny ve třech pecích, stejně to už nestačí a těla tam čekají na zpopelnění. Nějaký čas jsme to z pietních důvodů nechtěli zveřejňovat, ale už nelze jinak. Jinak si někteří lidé neuvědomí, jak závažná to je situace,“ vysvětlil primátor Ostravy Tomáš Macura.

Hamáček po jednání štábu obvykle hodnotí aktuální vývoj epidemie covidu-19. Ten je nadále nepříznivý, Česko se v úterý dokonce stalo nejhorší zemí na světě, co se sedmidenního průměru počtu nových případů nemoci covid-19 na milion obyvatel týče.

„Důvodů může být více. Věřte, že mě to vůbec netěší a jako vláda jsme dělali vše pro to, abychom epidemii zvládli,“ prohlásil Hamáček. Jako důvod jmenoval třeba to, že se v Česku druhá vlna projevila dříve než ve většině ostatních zemí Evropy.



Za zhoršení podle něj může také to, že část lidí již opatření nedodržuje tak jako během jarní první vlny epidemie. „Nálada ve společnosti se nezlepšuje, ba naopak. Ale já věřím tomu, že lidi pochopí, že jiná cesta není,“ řekl v úterý rádiu Impuls.



V úterý v zemi přibylo rekordních 17 278 nakažených. Počet lidí, kteří se aktuálně s nákazou potýkají, je také nejvyšší od začátku epidemie. Skóre PES zůstává v pátém stupni. Situace podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nebude lepší ani v následujících dnech.

