Radnice v Ledči se uzavřela, několik úředníků se nakazilo covidem-19

Část z úředníků i lidí z vedení města je v současné době v karanténě a čekají na výsledky kontrolních testů. „I já jsem momentálně v karanténě,“ uvedl v pondělí ledečský starosta Zdeněk Tůma.

Nákaza se podle něho nejprve potvrdila u jedné z pracovnic úřadu, která se účastnila porad vedení města. „Neměla žádné příznaky,“ konstatoval starosta.

„Postupně byli testováni další lidé, u některých se objevily pozitivní výsledky. Jak nemocných přibývalo, stupňovali jsme zaváděná opatření až k nynějšímu uzavření. Infikovaných osob je víc,“ prozradil tajemník úřadu Július Barta.

Pro toho, kdo na úřad neodkladně i přes současnou situaci musí, jsou stanoveny úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy od 14.00 do 16.00. Jinak je úřad uzamčen.

„V tuto dobu bude možné činit podání ve vestibulu úřadu u určeného pracovníka a přístup na jednotlivá oddělení bude umožněn až na základě posouzení nezbytnosti osobního jednání s konkrétním zaměstnancem,“ informovalo vedení města na webu Ledče.

„Veřejnost žádáme o komunikaci telefonickou nebo elektronickou. Zaměstnance úřadu je možné touto formou kontaktovat na služebních kontaktech. Žádosti a podání, u kterých není třeba potvrzení o přijetí, je možné vkládat do poštovní schránky u vchodových dveří úřadu,“ uvedlo vedení radnice.

Zvažovali jsme opatření, připustil hygienik

Tento režim je platný od počátku tohoto týdne až do odvolání. Tajemník Barta doplňuje, že to tak bude minimálně do konce srpna. „Jsme v kontaktu s hygieniky, další postup s nimi budeme konzultovat,“ řekl.

Krajští hygienici potvrzují po krátkém stavu zklidnění na počátku srpna nárůst počtu osob pozitivně testovaných na covid-19. „Situace si však v tuto chvíli (v pondělí - pozn. red.) žádná nová mimořádná opatření nevyžádala, byť jsme je koncem minulého pracovního týdne zvažovali,“ prohlásil Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice.

Kromě zmiňovaných nových případů s vazbou na ledečský městský úřad byl podle něj na Havlíčkobrodsku registrován ještě výskyt související s Českou Bělou. „Tam se ale jedná o turisty, kteří si nákazu přivezli z tuzemské dovolené,“ upřesnil Kos s tím, že tyto případy se prozatím daří mít pod kontrolou.

Obdobně je tomu i u nákazy koronavirem, jež se prokázala v třebíčské společnosti Selva Shoes.

Převážná většina nemocných, kteří měli v uplynulých dnech pozitivní test na covid-19, nepochází z původních ohnisek nákazy na Vysočině.

Celá Vysočina zůstává na semaforu bílá

Zklidnění nastalo v pacovské nábytkářské firmě a rovněž v Alzheimercentru v Jihlavě. Tam ve středu 12. srpna probíhalo testování personálu, přičemž byli zjištěni dva lidé s koronavirovou infekcí. Postupně jsou kontrolováni také nemocní z řad klientů, z nichž už se někteří uzdravili. Armáda, jež do zařízení přijela vypomoci oslabené personální základně, opustila centrum v pátek 14. srpna.

Zdroj: data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím veřejné tabulky , historie stránek KHS na Githubu , mrtví doplňovaní podle otevřených dat , tudíž nemusí být aktuální.

Poměrně příznivou epidemickou situaci potvrdil i takzvaný semafor - veřejně přístupná online mapa rizika nakažení covidem-19 vydávaná ministerstvem zdravotnictví. Dle výsledků z minulého týdne zůstává Vysočina, stejně jako většina okresů v republice, v bílé barvě, tedy se zanedbatelným rizikem nákazy. Zelený příznak mají jen okresy Praha a Frýdek-Místek, kde je situace sice bez rizika komunitního přenosu, ale s výskytem lokálních ohnisek nemoci.

V Kraji Vysočina bylo od počátku epidemie zaznamenáno 510 lidí s prokázanou nákazou nemoci covid19, přičemž nejvíce jich je z Jihlavska - celkem 172. Dvanáct osob s koronavirem na Vysočině zemřelo, 393 evidovaných nemocných se zatím z choroby vyléčilo.