Kolejiště studentů ukazuje modely vlaků i vraždu, rvačku a milostnou scénu

Dvě stě metrů od stadionu ční do výše hora sněhu. Nebo spíš útes. Sněhový zásobník. To je místo,...

Blok v hlavě. Ale proč? Jak Johannes Bö utěšoval plačící Tandrevoldovou

16. února 2024 6:58

Co se to se mnou děje? Proč zas a znovu kazím stojku? Kdy se to zlomí? Ingrid Tandrevoldová,...