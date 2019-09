Starosta Bíteše na týden ztratil vládu, ve městě začaly tradiční hody

Jágr do Bíteše nemůže. Tak dostanou hvězdu Chinaski Čtyřiadvacátou hvězdou na chodníku slávy ve Velké Bíteši je ta, která je věnovaná tenistovi Radku Štěpánkovi. Je na ní nápis Za lví srdce na královském servisu. Další hvězda v bítešském chodníku slávy před restaurací U Raušů bude patřit populární kapele Chinaski.

„Celý rok mám domluveného Jardu Jágra, ale nebyl schopný tyto hody termínově zvládnout,“ zalitoval restauratér a iniciátor akce Jiří Rauš. „Hokej bere stále na 120 procent a bítešské hody vychází na víkend těsně před začátkem sezony. Jarda dělá všechno pro to, aby mohl sám hrát. Je jako Goťák, který je také vždy profesionál,“ dodal Rauš. Novou hvězdu pokřtí frontman Michal Malátný a spol. v neděli ve 13 hodin. „Chinaski poté zahrají na pódiu akusticky výběr svých hitů,“ informoval organizátor. Naděje na to, že se jednou ve Velké Bíteši skutečně objeví také jeden z nejlepších hokejistů světové historie a osobně pokřtí svoji hvězdu, se Jiří Rauš nevzdává. „Když se podaří domluvit termínově Jarda, udělal bych zároveň hvězdu i klukům z Nagana. Bylo by to velmi zajímavé pro lidi,“ míní Rauš. Právě jeho restaurace je totiž spojena s největším úspěchem v historii českého hokeje. Nominaci pro olympijský „Turnaj století“ v Naganu, kde se objevili i nejlepší hráči z NHL, schvaloval výkonný výbor hokejového svazu 14. ledna 1998 v salonku Raušovy restaurace. Hlavní roli hrál tehdejší reprezentační kouč Ivan Hlinka, který zahynul šest let po Naganu při autonehodě. Kouč žádnou dramatickou diskusi nad jmény nepřipustil. Hotovo bylo zhruba za půl hodiny, jména pak oznámil svazový šéf Karel Gut. Tradice bítešského chodníku slávy, který napodobuje hollywoodské zvyky, začala v roce 2002. A u prvotní myšlenky byly známé tváře ze světa šoubyznysu, které k Raušům pravidelně jezdí.