Havlíčkobrodskému bazénu končí životnost, město zvažuje jej přemístit

Havlíčkobrodský krytý plavecký bazén je v provozu přes 23 let. Slavnostně otevřen byl 1. dubna 1998. V současné době je ovšem v takřka havarijním stavu a potřebuje nutnou a rozsáhlou obnovu a modernizaci.



Ve špatném stavu jsou zejména střešní nosníky a celá konstrukce prosklené jižní a západní stěny. I když na konci letošní zimy nechalo město ty největší nedostatky provizorně a částečně za necelé dva miliony korun opravit, celá budova je na konci své životnosti.

„Statik ji odhadl ještě na dalších tři až pět let. Déle už bazén zřejmě sloužit nevydrží,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Radnice v posledních letech hledá řešení, jak bazén zrekonstruovat a zároveň ho rozšířit a doplnit o moderní atraktivní prvky. K již v minulosti zveřejněné studii však nyní přidává variantu, kterou by si ještě před nějakými pěti roky nikdo nedovedl představit.

„Uvažujeme o tom celý bazén v podstatě přemístit z Kotliny do areálu k letnímu koupališti v Chotěbořské ulici,“ uvedl Stejskal.

Nový bazén by mohl mít celoroční provoz

Revoluční myšlenku, s níž přišly brodské technické služby, jež celou Kotlinu i koupaliště provozují, sám obhajuje a podporuje. Ztotožňuje se s klady, které by měl takový přesun přinést.

„Tak rozsáhlá rekonstrukce, jaká je v případě krytého bazénu potřeba, se rovná jeho zbourání a stavbě zcela nového zařízení. Pak už nemusí nutně být v Kotlině, ale mohl by být u koupaliště, kde by dával větší smysl,“ vysvětluje místostarosta Stejskal.

Bazén u koupaliště by mohl být v provozu celoročně. Jeho propojení s venkovními plochami by přineslo nové možnosti a podle dosavadních odhadů i úspory provozní a personální. Odpadla by nutnost bazén na léto uzavřít a personál přesunout na koupaliště. Obě zařízení by mohla využívat i společné zázemí, stejně jako třeba úpravu vody a saunové centrum.

Zda je to tak snadné a výhodné, jak si vedení města představuje, má zjistit ověřovací studie. Podle Stejskala by se na ní měli podílet projektanti, kteří stáli za vznikem novějších bazénů v několika městech na Vysočině. Výsledky by radní mohli mít už na přelomu roku.

Ve hře je i rekonstrukce zimního stadionu

Paralelně s případným stěhováním bazénu by mělo dojít i k rekonstrukci jižní tribuny zimního stadionu. A to hned z několika důvodů. Jednak už kvůli tomu, že bude potřeba prostranství po demolici bazénu upravit.

Zároveň by v jižní tribuně mělo zůstat vše, co je nyní v budově bazénu. Pro potřeby hokejových klubů, které si Havlíčkův Brod kvůli kompletnímu zázemí oblíbily pro tréninky a soustředění, zde má zůstat zachována posilovna či regenerační centrum a masáže.

„V jižní tribuně dlouhodobě nefunguje restaurace, prostor by tu byl. A je třeba inovovat i jižní vstupy, stěnu a schodiště. Celá tato část už pomalu začíná vypadat jako na Balkáně,“ tvrdí s nadsázkou Zbyněk Stejskal.

Demolici krytého bazénu v parku by uvítali i zahradní architekti a ochránci přírody. Ti první kvůli tomu, že bazén tvoří jeden ze špuntů na Cihlářském potoce. Na jeho místo by se mohl rozšířit park i vodní tok. A ti druzí kvůli kritizovaným proskleným stěnám budovy, v nichž se odráží okolní stromy. Nárazem do oken tu ve velkém hynou ptáci.

Krytý bazén byl k zimnímu stadionu původně stavěn proto, aby se využilo zbytkové teplo při chlazení ledové plochy pro ohřev vody. Podle Stejskala ale tento systém funguje jen z malé části. V případě stěhování bazénu ke koupališti by nechyběl. „Dnes už jsou jiné a výhodnější způsoby ohřevu vody, například soláry nebo tepelnými čerpadly,“ tvrdí.

Nakonec rozhodnou zastupitelé

Jak místostarosta dodal, stěhování bazénu by mělo ještě jednu výhodu. Sloužit by mohl do poslední chvíle, než bude zprovozněn bazén nový. Teprve pak by mohl být ten starý zbourán. V případě rekonstrukce stávajícího by na dva roky byl Brod bez bazénu a děti ze škol by za výukou plavání musely cestovat do okolních měst.

Konečné slovo při rozhodování o osudu krytého plaveckého bazénu budou mít zastupitelé. Ti by na základě výsledků ověřovací studie mohli o celé záležitosti hlasovat v příštím roce. Pokud stěhování odmítnou, vydá se město zřejmě cestou rekonstrukce stávajícího bazénu v Kotlině.

V minulosti představený projekt počítá s drobným rozšířením budovy směrem k Cihlářskému potoku a k centru města a doplněním moderních vodních atrakcí včetně toboganu. V patře nad šatnami a sprchami má vzniknout velké saunové centrum.