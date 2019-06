Havíření aspiruje na akci roku. Na tři dny uzavře ulice v centru Jihlavy

„Letošní Havíření je současně hostitelem mezinárodního setkání havířských měst, takže tradiční průvod bude posílen o více než sedmdesát delegací a přes 600 havířů z řady hornických měst, nepočítaje další návštěvníky,“ uvedla Aneta Hrdličková z kanceláře primátora města.



Hlavní program se bude odehrávat ve Smetanových sadech a ulicích kolem centra města.

Z toho plyne řada dopravních problémů pro řidiče i chodce. „Dopravní omezení potrvá po celý festival, tedy od šesti hodin ráno v pátek 21. června do pravého poledne v neděli 23. června,“ sdělila Hrdličková.

Při Havíření budou kolem centra města rozmístěná čtyři pódia. Jedno sice bude stát jako tradičně i na Masarykově náměstí, pořadatelé ale pro tento rok hlavní hudební program přesunuli do stinnějšího areálu Smetanových sadů a na dvůr pivovaru.

„Seniory potěší pódium dechové hudby v parku Gustava Mahlera,“ řekla Hrdličková. Hlavní program zaplní ulici Vrchlického před pivovarem a také celou Tyršovu ulici, kde nebude možné projet ani parkovat.



V Bezručově ulici se bude po celý pátek sestavovat obří loutka

„Obyvatelé Tyršovy ulice budou moci po celou dobu trvání festivalu využívat provizorní kryté parkoviště pod jihlavským zimáčkem,“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička.

„Letošní Havíření je natolik výjimečná událost, že to pro jednou vydržíme,“ míní řidič Petr Marek.

Dopravní změny v kostce S omezeními musí počítat lidé v Tyršově ulici , kde nepůjde projet ani parkovat od 6 hodin ráno 21. června do poledne 23. června.

, kde nepůjde projet ani parkovat od 6 hodin ráno 21. června do poledne 23. června. Omezení provozu čekají v pátek od 21 do 22 hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin vrchní Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží a Věžní, park u kina Dukla, ulice Jana Masaryka, Dvořákovu a část Vrchlického .

. V pátek od 12 do 22 hodin bude uzavřena i Bezručova ulice.

Dopravní omezení se budou týkat také ulic, kterými projdou v pátek večer a v sobotu ráno dva havířské průvody. „Procesí by nemělo trvat déle než hodinu, večerní průvod vychází z Masarykova náměstí ve 21 hodin, ranní v deset,“ řekla Hrdličková.

Trasa průvodů vede z náměstí do ulice Matky Boží, Věžní a přes park za kinem Dukla do ulice Jana Masaryka. A zpět kolem Smetanových sadů přes Dvořákovu do Vrchlického ulice a pak na nádvoří pivovaru.

Účastníkům pátečního průvodu s loučemi navíc v polovině cesty požehná obří loutka anděla. „Ta se bude sestavovat od 12 hodin na parkovišti v ulici Bezručova, kde bude čekat až do 21. hodiny. Do té doby se na parkoviště ani do Bezručovy ulice žádné auto nedostane,“ vysvětlila Hrdličková.

Městská hromadná doprava výrazněji omezena nebude

Součástí Havíření je i doprovodný program a občerstvení. „Místa vyhrazená pouze pro parkování prodejců budou u autobusového nádraží,“ upřesnila Hrdličková.

Zákazy stání budou po celou dobu festivalu u vjezdu do čistírny JAS z ulice Jana Masaryka, v ulici Husova naproti střední zdravotnické škole a také v ulici Benešova na straně naproti parku Gustava Mahlera.



Městská hromadná doprava by podle vedení města neměla být výrazně omezena programem Havíření. Součástí slavností je také nedělní ranní pouť havířů ke svatému Jánu. Průvod vyjde v devět hodin ráno z Masarykova náměstí a půjde ke kostelu svatého Jana Křtitele.

U kostela bude po mši celodenní kulturní program. Tento komornější průvod ale nebudou provázet žádná speciální dopravní omezení.