Jihlava je opět hlavním městem dokumentů, úvod obstarala umělá inteligence

Tady Havel, slyšíte mě? To je název dokumentárního filmu režiséra Petra Jančárka, jímž vyvrcholilo úterní slavnostní zahájení letošního 27. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Zahájení se odehrávalo v duchu flirtování s aktuálně živým tématem umělé inteligence, když konferenciéři, hudebník Petr Marek a herečka a filmařka Johana Ožvold, během zahajovacího večera chvílemi naznačovali, že jejich dialogy byly vytvořeny umělou inteligencí.

„Letošní rok je zlomový v tom, že si svět uvědomil, že do našich životů plně vstoupila umělá inteligence. Kinematografie se mění. Dokumentární film je oslavou autenticity a my si zároveň klademe otázku, co ještě autentické je, a co ne, a co je vlastně pravda ve filmu,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka na zahájení. „Právě autorství je to, co může být odpovědí na technologické hříčky, kterým budeme vystaveni,“ dodal Hovorka.

Program zahájení zpestřila stavba improvizovaného studia se zeleným pozadím. Oceňované umělce k němu přiváděly a odváděly dvě neobvyklé hostesky, ženy v zelených trikotech, o kterých konferenciér Petr Marek žertem tvrdil, že jsou díky filmařské technice „klíčování na zelenou“ neviditelné.

Opět navázat spojení s Václavem Havlem

Zahajující film Tady Havel, slyšíte mě? nabídl zatím nikdy nepublikované záběry z posledních tří let života Václava Havla.

Také režisér Jančárek se tématu AI před zahájením projekce dotkl. „Náš film opravdu není vyroben s pomocí umělé inteligence. Pan Havel řekl: Já bych si přál, abyste natočil zbytek mého života. Na to se samozřejmě říká jedině ano, pro dokumentaristu je sen být pozván takovouhle osobností,“ řekl Jančárek.

„Pro mě je důležité, abychom si položili otázku, zda pro nás Václav Havel pořád ještě něco znamená, jestli pořád prožíváme to, co pro něj bylo důležité, a jestli to pro nás není už jen prázdná představa. Chtěl bych, aby byl tento film příležitostí navázat s Václavem Havlem opět spojení,“ pověděl producent filmu Jiří Konečný.

Festival potrvá do 29. října a nabízí takřka 400 filmů. Jaká byla první ocenění? Nejlepším krátkým filmem byl vybrán snímek Katino mateřství indické filmařky Santwany Bayaskar.

Útěk do Berlína popíše Josef Mašín mladší

Ocenění za nejlepší dokumentární knihu získala publikace PIKO: Na životech feťáků záleží od Apoleny Rychlíkové a Pavla Šplíchala. „Kniha mapuje drogovou kulturu v předrevolučním Československu i to, jak s pádem železné opony najednou přestal pervitin ‚být cool‘ a stal se znakem outsiderství,“ vyjádřil se za porotu publicista Jonáš Zbořil.

Cenu Respektu získala Lea Surovcová za zpracování tématu duševního zdraví mladých lidí. Ocenění za pozoruhodný přínos pro producenty převzal francouzský Pierre-Olivier Bardet.

Cenu za přínos světové kinematografii na festivalu dostane maďarský režisér a scenárista Béla Tarr. V sekci Masterclass představí své postupy polská režisérka Agnieszka Holland v souvislosti s jejím novým filmem Hranice.

Online se s festivalem spojí po projekci filmu Útěk do Berlína odbojář Josef Mašín mladší nebo diplomat Hans Blix, který byl inspektorem OSN pro mezinárodní kontrolu zbraní.