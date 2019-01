Velké firmy na Vysočině zaměstnancům přidají i letos, nejvíce řidičům

Přiveď nového kolegu, dostaneš tisíce Výroba v jihlavském Motorpalu. Neustálá poptávka po lidských zdrojích nutí vedení firem k tomu, aby více přemýšlelo o benefitech pro svoje stávající zaměstnance nebo o náborových příspěvcích pro ty nové.

Čím se snaží zaujmout velcí hráči na trhu? „Mezi nejvýznamnější benefity koncernu ICOM transport patří jízdné zdarma pro celou rodinu našimi autobusy a hrazená pojistka odpovědnosti,“ uvedla personální a propagační manažerka Marcela Průchová. K rozšíření benefitů sáhl loni havlíčkobrodský výrobce autodílů Futaba. „Nově například o možnost příspěvku na přechodné ubytování,“ odpověděl na dotaz MF DNES manažer závodu Petr Charvát. V jihlavské firmě Bosch zase došlo k prodloužení platnosti takzvaného předdůchodového programu. „Pracovníci tři roky před nárokem na řádný starobní důchod pracují padesát procent pracovní doby a berou sto procent mzdy. Tento sociální program je nyní prodloužen do roku 2024. Program se týká všech zaměstnanců mimo technicko-administrativní pozice,“ uvedl technický ředitel největšího vysočinského zaměstnavatele Stefan Hamelmann. V jihlavském Motorpalu se vedle tradičních benefitů jako třeba příspěvek na stravování nebo týden dovolené navíc osvědčila nabídka služeb a nákupů zboží u vybraných partnerů, s nimiž má firma uzavřenu dohodu. „Jde o výrazné i procentuální slevy pro naše zaměstnance. Rozsáhlý program pokrývá vše - od zážitků, cestování, sport, fitness přes kosmetiku, zdraví, dům a byt či zahradu až po autoservisy, krejčovství nebo tarify mobilních telefonů,“ vysvětlila personální šéfka Motorpalu Pavla Janoušová.

Letos na podzim Motorpal investoval například do vitaminových balíčků proti chřipce a nachlazení, které zaměstnanci dostali zdarma. „Nováčci ve vybraných nedostatkových profesích získávají nástupní bonusy až do výše 50 tisíc korun,“ řekla Janoušová. ACO v Přibyslavi vnímá jako konkurenční výhodu firemní kulturu podporující rovnováhu mezi prací a soukromým životem. „Jako pokračování projektu Zdravá firma máme pro rok 2019 připraveno téma Zdravě a bezpečně,“ uvedla za ACO Zuzana Siwková. Loni také zaměstnanci doporučili 58 nových kolegů. Získali tak nárok na odměnu ve výši 15 tisíc korun. Ve světelských sklárnách Crystalita Bohemia motivují stávající zaměstnance také čtvrtletním bonusem za bezproblémovou docházku. „Tím zohledňujeme individuální pracovní nasazení každého zaměstnance,“ říká generální ředitel skláren Damir Dordevič. Firmy čím dál častěji využívají cizince. Například šéf Bosche si pochvaluje nové zaměstnance z Bulharska, Žďas rozjel náborovou kampaň na Ukrajině.