Kritizované odbočovací pruhy z průtahu Brodem zmizí, brzdily dopravu

Když se na počátku března nový dopravní režim ve spodní části Lidické ulice zaváděl, mnoho řidičů to kritizovalo. Nesouhlas vyjádřilo i vedení města. Policie slíbila, že úpravu do konce června posoudí. Nakonec k rozhodnutí stačily necelé dva měsíce.



„Nové přechodné dopravní značení má negativní vliv na plynulost dopravy ve směru od Jihlavy. Zejména ve špičkách dochází ke vzdutí dopravy před světelnou křižovatkou, a tím ke vzniku dlouhých kolon,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Je zřejmé, že vytvoření odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo k obchodnímu domu, s čímž nutně souviselo zkrácení levého řadicího jízdního pruhu před světelnou křižovatkou ve směru od Jihlavy, má negativní dopad a může způsobovat problémy v dopravě,“ dodala.

Značení má být podle požadavku policie odstraněno neprodleně, nejpozději do 4. května. „Kdy přesně k tomu dojde, zatím nevíme. Protože se ale o kus dál vozovka opravuje, termín dokončení byl nastaven rovněž na 4. května a jako poslední se bude dodělávat vodorovné značení, předpokládám, že k tomu dojde současně,“ konstatoval vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno.

„Dalo by se o tom uvažovat, kdyby byl obchvat nebo mýtné“

Úprava režimu se od počátku nelíbila řidičům, ani vedení města. „V tomto případě zvítězil zdravý selský rozum. Žlutý odbočovací pruh opravdu nebyl ten nejlepší nápad,“ oznámila na sociálních sítích mluvčí radnice Alena Doležalová.

Podle místostarosty Libora Honzárka zodpovědného za oblast dopravy by podobná úprava měla smysl pouze v případě, kdyby po Lidické ulici nejezdilo tolik kamionů.

„Pokud by byl hotový obchvat či zavedeno mýtné na silnicích prvních tříd, jak požadujeme, a nejezdily by nám přes město tisíce kamionů denně, dalo by se o odbočovacím pruhu uvažovat. V současné chvíli ale nikoliv,“ pravil.

Zřízením odbočovacího pruhu k novému hobbymarketu se původně čtyřproudá komunikace do dvou pruhů zúžila o desítky metrů dříve. Při příjezdu od Jihlavy se kvůli tomu prodlužovala kolona před světelnou křižovatkou u Slunce. Mnoho řidičů proto přejíždělo dvojitou plnou čáru, aby nemuseli stát v řadě kamionů. A naopak ve směru na Jihlavu se dva jízdní pruhy rychleji za křižovatkou spojovaly v jeden.

Sociální sítě zavalila vlna kritiky ze strany řidičů

Podle Honzárka se provizorní úpravou snížil komfort průjezdu světelnou křižovatkou. „Ta je na samé hraně své kapacity. Dlouho trvalo, než jsme prosadili její rozšíření. A pak někdo vyprojektuje a schválí něco, co průjezdnost znovu sníží,“ nechápal na počátku března, když byla změna zavedena.

Sociální sítě v té době okamžitě zavalila i nekončící vlna kritiky od mnoha desítek řidičů. „To se úplně nepovedlo, zkomplikuje to plynulost v obou směrech,“ tvrdil Ondřej Rázl, který Lidickou ulicí jezdí pravidelně do práce. „Na ŘSD a kraji se asi někdo trošku pomátl, schválit takovéto řešení vjezdu ze silnice I. třídy,“ nechápal další z řidičů Martin Sedlák.

„Nechápu, jak tohle mohli dovolit. Byl tam strašný problém vybudovat přechod pro chodce a tohle nikomu z úředníků nevadí,“ divila se Gábina Procházková-Lebedová. „Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Vítejte v Kocourkově,“ přidal se tehdy i Stanislav Novotný.

Umožněno bude pouze původně plánované odbočení doprava

Vytyčení odbočovacího pruhu k hobbymarketu povolil krajský úřad. Učinil tak na žádost firmy Industrial Buildings HB, která stavbu obchodu zajišťovala. Povolení bylo podle krajské mluvčí Jitky Svatošové vydáno i na základě dočasných kladných stanovisek policie a Ředitelství silnic a dálnic.

Po odstranění provizorních odbočovacích pruhů budou muset zákazníci, zaměstnanci i zásobovatelé hobbymarketu dodržovat původně zamýšlený režim. V místě bude povoleno pouze takzvané pravé odbočení. K obchodu se tak dostanou jen ve směru od Jihlavy, na hlavní silnici budou moci odbočit jen vpravo ve směru na centrum.

Nové dopravní napojení hobbymarketu krátce po zprovoznění: