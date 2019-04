Na tahu z Jihlavy na Brod kolabuje doprava, radní chtějí zavést mýtné

Vedení havlíčkobrodské radnice se chce zasadit o to, aby byl mezi úseky silnic první třídy, na nichž se bude vybírat mýtné, zařazen i hlavní tah mezi Brodem a Jihlavou. K takovým úvahám vedení města přivedla kritická situace s dopravou v posledních dnech.

„Co se teď v Brodě děje, je katastrofa. Je neuvěřitelné, kam až může situace dojít. Chceme se zasadit o to, aby na silnici mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou bylo vybíráno mýtné,“ prohlásil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Slova o katastrofě nejsou nikterak nadnesená. Na počátku tohoto týdne začala opětovná rekonstrukce Lidické ulice. Ta slouží jako výpadovka na Jihlavu, vede po ní silnice první třídy. Kvůli opravě povrchu vozovky se jezdí kyvadlově vždy jen jedním směrem. Práce mají trvat do 4. května.

Od pondělka to ovšem působí obrovské problémy. Na příjezdu do města od Jihlavy stojí několikakilometrové kolony. V pondělí ráno například fronta stojících aut dosáhla až do tříproudového kopce nad Štokami. Měřila neuvěřitelných osm kilometrů. Čekalo se v ní hodně přes hodinu. V dalších dnech se kolona zmenšila o třetinu.

„Je to šílené. Kdo vyloženě nemusíte, do Brodu od Jihlavy vůbec nejezděte,“ nabádá ostatní řidiče šofér Pavel Smetana. „Hlavně by to mělo platit pro tranzitní kamionovou dopravu. Brodu je lepší se úplně vyhnout,“ dodal.

Informace o dlouhém čekání sdílí další řidiči i na sociálních sítích. Zde také kolují ironické narážky. „Víte, proč byla postavena tato silnice? Aby se z Jihlavy do Brodu nikdo nemohl dostat,“ zní například jedna z nich.

O Brodu se pravidelně mluví i v dopravních relacích.

„Že tu budou takové problémy, jsme tušili už před zahájením opravy. Řidičům se omlouváme. Ale nesmíme před stavem vozovky a odpovědností stavební firmy zavírat oči,“ konstatoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Vozovku v Lidické ulici nechalo znovu opravit právě ŘSD. Stavební firma Colas se na místo po nedávné opravě musela vrátit znovu kvůli reklamaci.

„Degradace svrchní vrstvy vozovky tam byla tak rychlá a dílo mělo tolik závad, že jsme nemohli jednat jinak. Zjevně nebyla dodržena technologie, proto jsme uplatnili reklamaci,“ vysvětlil Rýdl.

Kolony se na příjezdu do Brodu od Jihlavy tvoří v posledních letech často, město nedočkavě vyhlíží obchvat. Fronty ale běžně nejsou tak dlouhé a čekání tak úmorné, jako nyní.

Vedení radnice proto došla trpělivost a opět otevírá debatu o mýtu. Podle ní totiž silnici vedoucí přes město využívají mimo jiné kamionoví přepravci, aby ušetřili za poplatky na dálnici.

„Souvislá kolona se táhne přes celé město i daleko před ním. Stojí tu jeden kamion za druhým a blokují i další křižovatky. Vybíráním mýtného na této silnici bychom byli mnoha takových problémů ušetřeni,“ domnívá se Honzárek.

Na kraji mají špatné zkušenosti

Jenže o takové věci nechce Kraj Vysočina ani slyšet. Ten měl možnost vyjádřit se k návrhu ministerstva dopravy, jež přišlo s myšlenkou zpoplatnění silnic prvních tříd pro kamiony a autobusy. A jednoznačně veškeré takové snahy na celém svém území zamítl.

„Máme dost negativních zkušeností se sjížděním těžké dopravy z dálnice. Stačí se podívat, jak vypadá souběžná silnice druhé třídy, která je na našem území často využívána jako levná alternativa dálnice. Podobnou praxi očekáváme u silnic první třídy, kde se bude sjíždět na silnice druhých tříd,“ vysvětlila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

„Souběžně se silnicí první třídy vedou silnice druhých tříd, které byly a jsou nemalým finančním nákladem modernizované. Dle našeho názoru jsou adekvátní nezpoplatněnou objízdnou trasou,“ dodala vedoucí krajského odboru dopravy Hana Strnadová.

Ministerstvo dopravy ve svém návrhu z podzimu předloňského roku navrhlo zpoplatnit přibližně dvacítku úseků silnic první třídy v celé republice, celkem to mělo být skoro 900 kilometrů. Nechalo při tom však volnou ruku krajům, aby návrh upravily.

A ty se do toho pustily s vervou. Těžká doprava by podle nich měla platit pouze za použití pěti úseků o celkové délce 117 kilometrů. Na zbylých by byla sazba mýtného nulová. Na Vysočině se nenachází ani jeden ze zpoplatněných úseků. Novinku chtělo ministerstvo zavést od roku 2020.

Zlepšit kritickou dopravní situaci v Havlíčkově Brodě by mohlo i dobudování jihovýchodního obchvatu města. Přípravy na stavbu trvají už několik desetiletí. Stát ovšem teprve na počátku letošního roku vyhlásil soutěž na zhotovitele. Jeden z pozemků přitom stále blokuje farmář, který nesouhlasil s jeho prodejem a vyvlastnění se brání u soudů.