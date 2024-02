Brod čekají tři stavební sezony plné komplikací, ŘSD opraví průtah městem

„Očekáváme velké problémy v dopravě a už nyní se na vše připravujeme. Komplikace budou trvat po celé tři stavební sezony,“ varuje v předstihu řidiče i obyvatele města havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

ŘSD plánuje v Brodě velké věci. Osobně se všemi plány přijel zdejší zastupitele na jejich pravidelné jednání seznámit ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

„Letos opravíme Lidickou ulici. V příštím roce se práce posunou na hlavní světelnou křižovatku s Humpoleckou ulicí a na navazující most přes Sázavu. Počítáme s tím, že tam budou práce trvat po dvě stavební sezony,“ oznámil Kratina.

Lidická ulice je komunikace mířící od světelné křižovatky u hotelu Slunce směrem na Jihlavu. Denně jí projedou tisíce aut. Část tranzitní dopravy z ní sice odvedl nový jihovýchodní obchvat, část do ní ale naopak přivedlo zavedení zákazu průjezdu kamionů po Masarykově ulici.

Uzavírka, nebo rekonstrukce za provozu?

„Původně se uvažovalo o úplné uzavírce v úseku od světelné křižovatky ke křižovatce s ulicí U Borové. Nyní slýcháme, že by Lidická ulice mohla zůstat průjezdná kyvadlově jedním pruhem. Konečná varianta zatím stanovena nebyla,“ podotkl Honzárek. To, že se zvažuje oprava po polovinách, potvrdil před zastupiteli i Kratina.

Největší snahou města bude v této etapě rekonstrukce apel na ŘSD i policii, aby s dostatečným předstihem na omezení v Havlíčkově Brodě upozorňovalo dopravní značení. „Chceme zajistit, aby se tranzitní doprava Brodu ve směru Kolín - Humpolec a opačně zcela vyhnula,“ naznačil Honzárek.

Kdy rekonstrukce začne, dosud není jasné. Vedení radnice předpokládá, že to bude ještě v prvním pololetí letošního roku. Termín znám zatím není, ŘSD dosud neuzavřelo výběrové řízení na zhotovitele.

V příštím roce se komplikace přesunou jen o kousek dál k hotelu Slunce na světelnou křižovatku. „Vytvoříme v ní průběžný pruh ve směru Humpolec - Jihlava, kde vozy nebudou muset dávat přednost. Celá křižovatka pak dostane nový cementobetonový povrch místo současného asfaltového,“ prozradil Aleš Kratina s tím, že povrch na této křižovatce dělá problémy dlouhodobě.

Při masivním zatížení tranzitní a těžkou dopravou se v asfaltu pravidelně vyjížděly koleje, při brzdění kolosů se tvořily vlny. Legendou se staly výmoly a výtluky o velikosti i hloubce vany těsně před semafory ve směru od Kolína. Silničáři je záplatují několikrát do roka. Ve slušném stavu vozovka obvykle vydržela jen pár týdnů.

Vedle bouraného mostu vyroste provizorní

Ani zde není zatím znám přesný harmonogram ani plán uzavírek a omezení. Navíc do něho razantně vstoupí demolice mostu přes Sázavu u Billy v Masarykově ulici a stavba nového.

„Souvisí to s rozšířením dukovanské jaderné elektrárny. Počítá se, že tudy budou jezdit nadměrné náklady, je potřeba postavit most s vyšší nosností,“ vysvětlil Kratina.

Masarykova ulice proto v místě mostu bude zcela uzavřena. Omezení nejspíš potrvá po dvě stavební sezony. „Vedle bouraného mostu bude postaveno provizorní přemostění, aby byl pro osobní dopravu průjezdný alespoň jeden směr,“ řekl šéf jihlavské správy ŘSD.

„Tak už to bylo v minulosti při velké opravě mostu, někteří řidiči si to třeba vybaví. Jezdilo se z nynějšího cirkusplacu po provizorní lávce směrem do Sázavské ulice. Předpokládáme, že podobné to bude i tentokrát,“ konstatoval Honzárek.

Ve hře je zatím i zrušení zákazu kamionů

Místostarosta řidiče i obyvatele města nabádá, aby bedlivě sledovali městské webové stránky i facebookový profil či weby dopravního zpravodajství a ŘSD. S dostatečným předstihem se tam dozvědí, jaká omezení je na průtahu Brodem čekají.

„Předpokládáme, že omezení se budou postupně měnit podle postupu prací,“ vysvětlil Honzárek.

Dozvědí se tam i informace o objízdných trasách. Už nyní je jasné, že tou zásadní bude nový jihovýchodní obchvat. Pro místní a osobní dopravu bude ale možné projet například Jihlavskou či Havířskou ulicí.

„Budeme se i v době rekonstrukce Lidické snažit ponechat zákaz průjezdu kamionů Masarykovou ulicí. Chceme docílit toho, aby řidiči kamionů na trase mezi Kolínem a D1 volili místo Humpolce ke sjezdu či nájezdu Jihlavu. Přesto je dočasné zrušení zákazu v Masarykově ulici ve hře,“ dodal starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).