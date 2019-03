Jedna reklamace za druhou. Zánovní kruhový objezd budou opět předělávat

Z kruhového objezdu na křižovatce ulic Herrmannova, Krále Jana a Žižkova už jsou v Chotěboři nešťastní.

„Kdybychom znali řešení, už bychom se tím směrem dávno vydali. Bohužel, jsme odkázáni pouze na další a další reklamace,“ podotkl chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

Objezd vznikl v křižovatce, kam vedle zmíněných tří hlavních ulic ústí ještě další dvě menší, až při kompletní rekonstrukci celého silničního tahu ze Ždírce nad Doubravou do Golčova Jeníkova. Investorem byl Kraj Vysočina.

Jenže od samého počátku jsou s objezdem potíže. Podle chotěbořské radnice za ně jednoznačně může stavební firma Berger Bohemia, která zakázku na jeho vybudování získala. V minulosti už v souvislosti s ní platila penále.

„Když jsme viděli jejich činnost, žasli jsme. Neměli tu dostatek lidí, všechno dělali agenturní zahraniční pracovníci. Práce je odvedena velice nekvalitně, a to spoustu věcí ještě zachránil stavební dozor. Firmu jsme museli neustále k něčemu vyzývat, nutit, vyjednávat s ní,“ popisuje Škaryd.

Celou dobu je problém stejný, vypadávají kostky a obrubníky

„Na špatnou kvalitu práce při provádění okružní křižovatky byl zhotovitel upozorňován již během výstavby,“ přidal se ke kritice i Kraj Vysočina ústy Evy Neuwirthové z tiskového odboru úřadu.

První reklamaci kraj i město uplatnily hned v roce 2016. „Došlo k uvolnění a postupnému vypadávání kamenných obrubníků a kamenných kostek kolem vnitřního prstence,“ popsala závadu Neuwirthová.

Opravu této závady firma provedla od té doby už několikrát. „A podle našeho názoru zřejmě opět nekvalitně,“ podotkla krajská mluvčí.

Závada se opakovala, naposledy byla reklamovaná loni v květnu. Firma měla opravu provést do října téhož roku. Jenže v tu dobu neměla na takové práce kapacity a opravu neprovedla. Během zimy situace dospěla tak daleko, že byl stav tři roky starého objezdu prohlášen za havarijní. Firma ho tak chtě nechtě musela alespoň provizorně zabezpečit.

Opravu ve sněhu a mrazu město s krajem firmě zatrhly

Na větší opravu chtěla podle Škaryda nastoupit letos v lednu. To jí ale město s krajem zatrhly. Jednak nechtěly, aby se práce děly v mraze a pod sněhem. A také se obávaly objížděk a komplikací při zimní údržbě.

Na kompletní opravu tak dělníci nastoupí nyní v pondělí. „Bude to velká rekonstrukce, kruhový objezd při ní postaví v podstatě celý znovu,“ přiblížil starosta Škaryd.

Společnost Berger Bohemia se sídlem v Plzni se k problémové zakázce v Chotěboři nevyjádřila. Ačkoliv její zástupci po telefonu písemný komentář přislíbili, na dotazy zaslané e-mailem nikdo neodpověděl.

Další uzavírka přinese řidičům spoustu zbytečných problémů

Neustálé uzavírání kruhového objezdu pořádně komplikuje život obyvatelům Chotěboře. Město muselo hledat objízdné trasy, obává se tvorby kolon a dalších dopravních komplikací.

Oprava má trvat tři měsíce, skončit má na konci června. Po celou dobu bude průjezdná kyvadlově vždy jen polovina objezdu. Zcela uzavřena bude po celou dobu větev do Žižkovy ulice na Českou Bělou. „Způsobí to spoustu problémů,“ připouští Tomáš Škaryd.

I když bude objezd mezi centrem a Ždírcem průjezdný kyvadlově na semafory, na nejvytíženější komunikaci ve městě se budou tvořit kolony. Proto město stanovilo objízdné trasy pro osobní dopravu. Ty povedou ulicemi Na Chmelnici, Houbova a Slámova, alternativně ulicemi Dr. Rykra, Železnohorská a Tyršova.

Objízdnou trasu kolem škol mnozí obyvatelé města kritizují

Takové vedení objížděk, prakticky jediné možné, se však nelíbí všem obyvatelům města.

„Provoz bude sveden do objízdné trasy vedoucí snad kolem všech školských zařízení. V Tyršově ulici je dům dětí Junior, základní škola, hned vedle vyšší odborná škola, obchodní akademie a učiliště. To bude fakt perfektní, naše děti budou tři měsíce chodit do školy v tom suprovém provozu,“ kritizuje na facebookovém profilu města uživatel Walter Davis.

Jemu, ale i dalším lidem se pak nelíbí také ztráta parkovacích míst na sídlišti Chmelnice. Tuto objízdnou trasu totiž budou využívat i autobusy na Českou Bělou. Hlavně kvůli nim bude v ulicích Na Chmelnici, Houbova a Slámova zakázáno stání.

A právě ani cestující linkovými autobusy uzavírka objezdu nemine. Do obnovení provozu bude uzavřena zastávka Chotěboř ÚNZ, spoje budou místo ní stavět až na náměstí.

Těžká nákladní doprava se má podle stanovených objížděk raději Chotěboři vyhnout úplně. Tranzit bude mezi Golčovým Jeníkovem a Ždírcem nad Doubravou směrován dlouhou oklikou přes Havlíčkův Brod.