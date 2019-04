Vysočina letos spustí krajský dopravní systém, jenže zatím bez autobusů

„V termínu od nového jízdního řádu, tedy od 15. prosince, bude spuštěn nový jízdní řád dle Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) v drážní dopravě společně i s krajským tarifem VDV,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.



Do nového systému se však zatím nezapojí linkové autobusy. Kraj totiž nestačí včas vysoutěžit dopravce, kteří budou mít tuto část dopravy na starosti.

„Změna evropské legislativy vyžaduje, aby všichni měli stejné podmínky. Každý, i ten nejmenší potencionální zájemce má mít právo, aby si včas koupil nový autobus. Proto tuto část zavedeme postupně,“ pronesl hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD).

Mělo se začít u jihlavské MHD, namítá opozice

Podle Jaromíra Kaliny, jenž je v krajském zastupitelstvu předsedou opozičního klubu KDU-ČSL a zároveň i náměstkem primátorky Jihlavy, však zbývá k dořešení ještě více problémů.

„Podle mě by měla být správným začátkem integrace s hromadnou dopravou největšího města, kterým je Jihlava. A my přitom pořád neznáme parametry. Je tam spousta kroků, které je potřeba udělat. A my je nevidíme,“ říká Kalina.

Podle něj stále není jasno například o odbavovacím systému, jak bude nastavený.

Výběrové řízení na dopravce pro autobusovou část VDV by mělo být vypsáno v průběhu letošního roku. Se spuštěním tohoto druhu dopravy v integrovaném systému se pak počítá od roku 2021. Ještě předtím, než se podaří vysoutěžit nové dopravce, bude muset hejtmanství vyřešit i to, že těm stávajícím jejich kontrakty vyprší na začátku letošního listopadu.

„Musí se vyřešit způsob uzavření smlouvy s dopravci na takzvané přechodné období. A to od konce stávajících smluv do nástupu dopravců vzešlých z výběrového řízení. Rada kraje rozhodla o způsobu uzavření daných smluv od 2. listopadu. Nyní právní kancelář připravuje podklady pro oslovení jednotlivých dopravců,“ uvedla mluvčí Svatošová.

České dráhy do čtyř let nasadí patnáct nových vlaků

Mnohem dále je už spolupráce ohledně železniční dopravy. V úterý odpoledne hejtman Běhounek společně s generálním ředitelem Českých drah Miroslavem Kupcem podepsali novou desetiletou smlouvu na zajištění základní dopravní obslužnosti. Jde o kontrakt za 6,3 miliardy korun. Smlouva začne platit s novým jízdním řádem od poloviny prosince. A počítá se v ní už se zavedením VDV.

„Jsme přesvědčení, že je to nejlepší rozumné řešení pro Kraj Vysočina,“ pronesl Běhounek.

Kraj vybral ČD na základě přímého zadání, jiný dopravce podle hejtmana v předběžných konzultacích neprojevil zájem. České dráhy se v kontraktu mimo jiné zavázaly k tomu, že nejpozději do konce roku 2023 nasadí patnáct nových vlaků. Ty mají být bezbariérové.

„Zavázali jsme se k tomu, že obnovíme šest elektrických jednotek a devět dieselových jednotek. Budeme do toho investovat zhruba 1,5 miliardy,“ pronesl Kupec.

Na dodávky elektrických vlaků dráhy podepsaly kontrakt už minulý týden, dodavatel dieselových vlaků má být znám ve druhé polovině roku. Do budoucna pak chce vedení ČD s hejtmanstvím jednat o nasazení takzvaných hybridních vozů.

Podle jízdního řádu platného od letošního prosince budou dráhy podle dohody s krajem provozovat regionální vlaky na 569 kilometrech tratí. V součtu ujedou 4,3 milionu kilometrů. Na úhradu prokazatelných ztrát těchto spojů nyní kraj přidává 128 korun na ujetý kilometr, během nové desetileté smlouvy se doplatek bude v průměru pohybovat kolem 145 korun.

Vloni využilo na Vysočině služeb ČD podle údajů firmy deset milionů cestujících.