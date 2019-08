Omezení na D1 u Velkého Beranova by mohlo skončit dřív, už v půlce září

Novinářům to dnes řekl Radek Mádl, pověřený řízením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Termín zprovoznění byl podle něj důležitý i při výběru dodavatele, který zajišťuje rozšíření dálničního mostu u Velkého Meziříčí.

Letošní práce na mostě mají podle něj skončit 8. září, odkdy bude možné jezdit po jeho rozšířené části dvěma pruhy v každém směru. Prozatím se jezdí v režimu 2+1, kvůli čemuž často vznikají dlouhé kolony. Kompletní modernizace D1 má skončit za dva roky.

„Neříkám, že by se celkový čas do roku 2021 zkrátil, ale dálnici budeme v letošním roce nebo v roce 2020 opouštět dřív než třeba na konci stavební sezony,“ prohlásil Mádl.

Opravy mezi Velkým Beranovem na Jihlavsku a Měřínem na Žďársku mají na starosti firmy Strabag, Metrostav a Eurovia CS. Jde o zakázku za 1,9 miliardy korun bez daně.

Přestavbu skoro šesti kilometrů D1 u Velkého Meziříčí zajišťuje Metrostav, dokončit ji má do dubna 2021. Cena stavby je podle smlouvy 1,5 miliardy korun bez daně, uvedlo ŘSD.

Rekonstrukce mostu, který na 144. kilometru D1 překlenuje údolí řeky Oslavy, je její součástí.

Most tvoří dvě souběžné konstrukce, každá je pro jeden směr dálnice. Je to nejvyšší most na dálnici. Mostovka dlouhá 425 metrů je ve výšce 76 metrů.

„Práce postupují podle harmonogramu a termín ukončení prací 8. září bude splněný,“ ujišťoval Mádl.