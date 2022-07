V cyklostezce chybí padesát metrů, nepříjemnou mezeru zacelí téměř po roce

Ledečská ulice patří v Havlíčkově Brodě mezi ty více frekventované. Prochází jí krajská silnice druhé třídy číslo 150, výpadovka na Světlou nad Sázavou. Ačkoliv se západní část Brodu včetně Perknova nebo třeba sídliště Rozkoš v posledních dekádách prudce rozrůstá, jakýkoli chodník podél Ledečské ulice chyběl.

Po několik desetiletí obyvatelé Perknova po prostoru pro chodce a cyklisty od silničního provozu volali.

Vedení města původně uvažovalo o oddělené cyklostezce, hovořilo se o jejím protažení podél klikatící se řeky Sázavy. Nakonec se podařilo vybudovat klasický asfaltový chodník podél silnice.

„Peníze jsme našli, cyklostezku začneme letos stavět. Bezpečné napojení pro chodce a cyklisty by mohlo být k dispozici už koncem roku,“ sliboval loni na jaře místostarosta Libor Honzárek.

Už na podzim byla stezka k dispozici. Ovšem ne celá. Chyběl úsek zhruba padesát metrů naproti rozvodné stanici. „To si snad dělají legraci. To je vtip?“ glosovali obyvatelé Brodu na sociálních sítích.

Na vině byl spor ohledně přeložky kabelů

Skoro rok chodník s cyklostezkou předčasně končí. Kousek za obrubníkem už zeje hluboká díra, původní příkop, aby po desítkách metrů stezka jako by nic pokračovala.

Chodci i cyklisté tu, chtě nechtě, musí na silnici. Není výjimkou, když u toho dochází k poměrně nebezpečným situacím. Ne každý cyklista se při objíždění chybějícího úseku pořádně rozhlíží. A aby cyklisté na ten kousek nemuseli přes silnici, jezdí často v protisměru.

„Konečně se podařilo vyřešit veškeré komplikace, které stavbu provázely. Nejpozději do konce prázdnin bude cyklostezka dokončená,“ slíbil místostarosta Zbyněk Stejskal.

Nutno podotknout, že na vině problémů není brodská radnice. Však i právě Stejskal si na sociálních sítích několikrát na celou situaci otevřeně postěžoval. Stezku se nepodařilo dokončit najednou, protože nebyly hotové přeložky kabelů společnosti ČEZ.

„Měnily se podmínky ohledně věcného břemene a ČEZ se na přeložení vedení a zásahu do krajské komunikace dlouho nedokázaly dohodnout s Krajem Vysočina,“ vysvětluje Stejskal. Město tak ve sporu bylo v podstatě jen rukojmím.

Práce by mohly skončit dřív, než se plánovalo

Na chybějícím úseku se začalo pracovat na počátku prázdnin. Poznali to hlavně řidiči, na které tu čeká semafor řídící kyvadlový provoz. Během léta by měl být zavezen současný příkop a na něm položen asfaltový koberec.

„Vypadá to, že by práce mohly skončit dřív. Smlouva sice zní do konce srpna, ale už 24. července se má místo asfaltovat,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Do konce prázdnin by podle něj měly být napraveny i další nedodělky a nedostatky na stezce. Hlavně by měly být upraveny nájezdy a sjezdy při křížení odboček k firmám a místní komunikace. Nejednou na nich na cyklisty číhá až deseticentimetrový schod nebo provizorní nájezd ze štěrku. Rovněž stále chybí svislé i vodorovné dopravní značení.

Záležitost s perknovskou cyklostezkou je neobvyklá ještě z jednoho důvodu. Protože nebyla dokončena, nebyla ani zkolaudována. Skoro rok se tak po ní jezdí, aniž by to bylo legální.

„Celou dobu se po ní vlastně jezdí načerno. Stavitel ji měl zabezpečit, aby se na ni nikdo nedostal. To však vzhledem k její délce a parametrům nebylo možné. Ale i jako město jsme rádi, že ji lidé začali okamžitě využívat, je zde velice potřebná,“ komentoval Zbyněk Stejskal.

Cyklostezka do Perknova je zhruba 650 metrů dlouhá. Na kruhovém objezdu pod sídlištěm Rozkoš navazuje na již dříve vybudovanou asi čtyřistametrovou část. Protažení stezky až do Perknova vyšlo zhruba na 16 milionů korun. K jejímu budování došlo loni poměrně narychlo. Umožnily to peníze, které radnici zbyly ve fondu na krytí případných ztrát v covidovém období.