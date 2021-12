Do škol s ohniskem nákazy na Vysočině začne jezdit mobilní testovací tým

„Máme u nás dvě zařízení. V dětském domově je 28 dětí, z toho tři jsou pozitivní. V druhém, určeném pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je dvanáct dětí a šest z nich mělo také pozitivní test. Zároveň covid má i pět zaměstnanců,“ vysvětluje ředitelka domova Etela Coufalová s tím, že do karantény musel jít kvůli kontaktům celý domov.

Logistický problém nastal ve chvíli, kdy se všechny děti musely kvůli kontaktům nechat otestovat PCR testy.

„Snažili jsme se oslovit někoho, kdo by nás mohl otestovat přímo v domově, abychom nemuseli nikam jezdit. Na to jsme ale narazili. Nakonec jsme si to v rámci možností nějak zajistili. Máme v domově tři auta, která jsme využili a vozíme děti na testování do Havlíčkova Brodu sem a tam,“ líčí Coufalová.

Kraj by proto chtěl, aby v případě, že se podobná situace s významným podílem pozitivních dětí bude opakovat, ať již v dětských domovech, nebo na základních či středních školách, mohl vyjet armádní testovací tým, který od minulého týdne působí v odběrových stanech v Jihlavě a Havlíčkově Brodě.

„Mobilní tým je schopen okamžitě vyjet na místo a provést sběr PCR vzorků. Tedy ještě ten den, kdy jsou žáci ve škole. Tím se celý proces urychlí,“ vysvětluje krajský radní pro školství Jan Břížďala (Piráti).

Za den by tým stihl objet až pět škol

Výjezd by se odvíjel od výsledků pondělního antigenního testování a hlavní slovo by měla krajská hygienická stanice.

„V tuto chvíli je domluva taková, že když ředitel nahlásí vyšší počet pozitivně testovaných antigenními testy, hygiena to operativně vyhodnotí, poskytne řediteli zpětnou vazbu, a pokud uzná za vhodné, vyšle na místo mobilní armádní testovací tým,“ vysvětlil Břížďala.

Výjezd pak ještě podléhá schválení Generálního štábu Armády ČR, ale podle radního Břížďaly to je operativní úkon v řádu desítek minut. Za jeden den by mohly oba mobilní týmy udělat stěry až v pěti školách v rámci celého kraje.

Zkušenosti z posledních týdnů antigenního testování na školách ukazují, že se vždy alespoň ve dvou až třech školských zařízeních objeví větší ohnisko nákazy.

„Například na jedné střední škole ve Velkém Meziříčí nám minulý týden vyšlo najednou dvacet pozitivních. A právě to je příklad, kdy by testovací mobilní tým mohl vyjet,“ dodává Břížďala.

Minulý týden v rámci antigenního testování na školách mělo pozitivní test 610 z 35,5 tisíce testovaných žáků na Vysočině.

Ve Věži se nakazila většina klientů domova

Šíření covidu-19 na Vysočině v uplynulém týdnu opět zrychlilo. „Incidence za posledních sedm dní ukazuje 1 200 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejhůře je na tom nyní okres Žďár nad Sázavou,“ připomíná náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

To znamená i vyšší zátěž pro nemocnice. „V tuto chvíli máme v pěti krajských nemocnicích 285 pacientů na standardních lůžkách. Na umělé plicní ventilaci je 28 lidí, na jednotkách intenzivní péče se léčí 23 osob,“ informoval v pátek Novotný.

Významným ohniskem nemoci na Vysočině se stal Domov ve Věži na Havlíčkobrodsku, kde se nakazila většina z 89 klientů. Postupně v domově, kde pečují o osoby s chronickým duševním onemocněním od 19 let, onemocnělo 73 osob. Aktuálně se tam s koronavirem léčí 55 klientů, šest z nich je v nemocnici, ale nepotřebuje intenzivní péči.

„Ochránili jsme zaměstnance, takže se můžeme o klienty plně postarat. Slouží ve dvanáctihodinových cyklech po patnácti lidech. Celý den jsou v ochranných overalech. Předpokládám, že do 15. prosince budeme mít u nás po covidu. Do té doby si ale zaměstnanci sáhnou na fyzické i psychické dno,“ uvedl ředitel Vladimír Frič.

Všichni klienti byli očkováni druhou dávkou. Tu třetí měli dostat 19. listopadu.

„Do 16. listopadu jsme měli nula nakažených. Pak se začaly objevovat první nemocní. Jsem přesvědčen, že kdyby nám takhle onemocněli před rokem, kdy neměli očkování, tak by to pro mnohé skončilo fatálně. Sice se nyní nakazili, ale jsem přesvědčen o tom, že jen díky očkování je ten průběh mírnější,“ dodal Frič.