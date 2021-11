Nemocnice na Vysočině omezují plánované operace, o pomoc požádaly armádu

Až do odvolání jsou kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v regionu a zvyšujícímu se počtu pacientů s covid-19 odloženy plánované neakutní operační zákroky i hospitalizace v Nemocnici Nové Město na Moravě.

„Lidé by nyní měli vyčkat, až se jim ozve personál zdravotnického zařízení a domluví s nimi další postup,“ uvedla mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Ambulantní provoz je podle ní prozatím beze změny. „Prosíme však, aby pacienti sledovali aktuální informace přímo pod jednotlivými ambulancemi pro případ omezení některých specializovaných pracovišť,“ řekla Pecková s tím, že na vyšetření v ambulanci se lidé mohou objednat telefonicky sami.

V novoměstské nemocnici leží s covidem-19 na standardních lůžkách celkem 69 nemocných, tři pacienti jsou hospitalizovaní na JIP a dva musejí být na umělé plicní ventilaci.

I v této nemocnici pociťují nedostatek personálu. „Dnes jsme proto oficiálně požádali o pomoc vojáků,“ dodala Pecková s tím, že by uvítali alespoň dva, ideálně ale pět příslušníků armády.

V Jihlavě je 14 pacientů ve vážném stavu

Omezení neakutní ambulantní i lůžkové péče se týká rovněž jihlavské nemocnice. Do konce roku je tam zrušena jedna neurologická a jedna ortopedická ambulance a také ambulance bolesti.

„Pacienty objednané na plánované operační výkony postupně obvoláváme s informací o odkladu výkonu,“ informovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Dodala také, že v zařízení již od tohoto úterý vypomáhají čtyři příslušníci armády.

Ve čtvrtek tam bylo s koronavirem hospitalizováno kolem šesti desítek lidí. „Z toho čtrnáct jich je ve vážném stavu na přístrojích. Většina z nich jsou neočkovaní pacienti,“ shrnula Zachrlová.

V Třebíči už pomáhají tři vojáci z Náměště

Ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová dnes přivítala tři vojáky ze základny v Náměšti nad Oslavou. Ti by měli minimálně 14 dní vypomoct na lůžkových odděleních u pacientů s onemocněním covid-19.

Ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová přivítala 25. listopadu tři vojáky ze základny v Náměšti nad Oslavou, kteří budou vypomáhat na lůžkových odděleních u pacientů s onemocněním covid-19.

„Pomoci příslušníků armády se velmi vážíme. S obavami vyhlížíme, co nás opět čeká. Každé ulehčení náročné práce zdravotníků vítáme,“ uvedla Tomášová.



K dnešku je v Třebíči hospitalizováno 33 covidových pacientů na standardních lůžkách, 7 pacientů na jednotce intenzivní péče, z toho stav 4 pacientů vyžaduje umělou plicní ventilaci.



Vedení nemocnice na jednání krizového štábu rozhodlo o nutnosti omezení operací. „Akutní a onkologická operativa i nadále probíhá bez omezení a je naší prioritou ji zachovat co nejdéle do budoucna,“ komentuje současné omezení ředitelka nemocnice.

Pelhřimov se připravuje na zhoršení situace

Od 22. listopadu omezili plánované operace také v Nemocnici Pelhřimov.

„Došlo u nás ke změně struktury lůžkových oddělení, abychom byli jako zdravotnické zařízení schopni poskytovat péči pro covidové i necovidové pacienty. Do odvolání jsme byli nuceni zavřít lůžkovou část rehabilitačního oddělení, a tím personálně posílit oddělení Covid 3,“ přiblížila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Na covidovém oddělení tohoto zařízení je podle jejích slov aktuálně 12 covid pozitivních pacientů na standardních lůžkách, na lůžkách intenzivní péče ke čtvrtečnímu dni žádný pacient hospitalizován nebyl. Nemocnice se ale připravuje i na zhoršení situace.

„Další covidové oddělení u nás vzniklo z lůžkové části urologického oddělení. Zatím jej máme zavřené, držíme ho pro případ, že by došlo k nárůstu covid pozitivních pacientů,“ uvedla Knapová.

Zmiňované oddělení Covid 3 má kapacitu 21 lůžek, další pak do dvaceti míst.

Havlíčkův Brod zastaví operace od pondělí

Nemocnice Havlíčkův Brod pozastaví plánované neakutní operace od pondělí 29. listopadu. Provádět se budou pouze nutné zákroky, hlavně onkologické operace.

Všechny ambulance jsou prozatím v provozu bez omezení, s výjimkou hepatální poradny, která funguje na infekčním oddělení. V havlíčkobrodské nemocnici bylo ke středečnímu večeru hospitalizováno 70 lidí s koronavirem, sedm z nich vyžadovalo intenzivní péči.

„Situace a čísla se ale velmi rychle mění. Dnes tu navíc máme i dalších deset pacientů na takzvané triážní stanici. Musejí být hospitalizováni, ale čekáme, jestli se potvrdí, že jsou covid pozitivní, nebo negativní. Podle toho budou umístěni na příslušné oddělení,“ sdělila mluvčí brodské nemocnice Petra Černo s tím, že nárůst činí zhruba deset lidí za den.

Velmi také apeluje na návštěvníky ambulancí, aby zvážili, zda je nutná při návštěvě nemocnice přítomnost doprovodu. „Pokud je to jenom trochu možné, ať raději pacienti přicházejí sami, nebo pouze s jednou osobou. Kumulace v čekárnách je aktuálně zbytečně riziková,“ upozorňuje Černo.