Vše pro lesklé vlasy a dokonalý účes

Hladké, zdravě vypadající, silnější a odolnější

Základem péče o vlasy je mytí. Použijte Šampon Oleo Intense od značky Syoss, který dodá vašim vlasům lesk a zanechá je hebké na dotek. Stačí ho nanést na mokré vlasy, krouživými pohyby vmasírovat a jemně napěnit a po provedení masáže důkladně opláchnout. NÁŠ TIP: Použijte šampon hned 2x! Nejdříve smyjete nečistoty a podruhé dodáte živiny vlasům. Následně použijte Balzám nebo Intenzivní balzám Oleo Intense, který usnadňuje rozčesávání, vyživuje vlasy a dodá jim lesk a hebkost. Po umytí šamponem ho naneste na mokré vlasy a opláchněte. S oplachem nemusíte čekat. Při pravidelném používání budou vlasy posílené a odolnější vůči poškození.

Balzám na vlasy Syoss Oleo Intense zajistí vašim vlasům po mytí potřebnou péči, dodá hydrataci a usnadní jejich následnou úpravu.

Při tvarování účesu dbejte na několik zásad. Než se pustíte do fénování a následného stylingu, použijte ochranný sprej, který je chrání až do teploty 230°C. Jeho použití je velmi jednoduché – stačí sprej před fénováním protřepat a nastříkat rovnoměrně na celou délku vlhkých vlasů. Pokud máte vlasy již suché a chcete použít žehličku, nastříkejte sprej rovnoměrně na suché vlasy. Nepoužívejte žehličku na vlhké vlasy, mohla by je poškodit. Odměnou vám bude dokonalý, výborně fixovaný účes přesně podle vašich představ.

Před fénováním, kulmováním či žehlením naneste na vlasy Ochranný sprej na vlasy Keratin nebo Ochranný sprej na vlasy Keratin & Volume od Syoss. Poskytnou vlasům tepelnou ochranu a dokonalou fixaci, dodají jim objem a ochrání váš účes před zplihnutím.

Oplachová péče Oil-to-Cream Oleo Intense se při kontaktu s vodou přemění z oleje na jemný krém. Dodá vlasům během chvíle luxusní lesk bez zatížení.

FOTO: TOMÁŠ THURZO; MAKE-UP: ESTER TESAŘÍKOVÁ; VLASY: ANNA PLAČKOVÁ; STYLING: BARBORA HAVLÍKOVÁ; MODELKA: ANETA, ELITE MODEL MANAGEMENT PRAGUE