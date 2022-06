Oslo Skin Lab představilo maminkám a dcerám svůj elixír mládí. V péči o pleť není totiž třeba se držet jen v rovině krémů a různých kosmetických ošetření, ideální je podpořit svou krásu i zevnitř. Protože každá žena má právo na to udržet si svůj glanc a šarm bez ohledu na věk, je tady Oslo Skin Lab, hydrolyzovaný kolagen, který dokáže dodat pleti pevnost, pružnost, odolnost a zároveň zbrzdit tvorbu nových vrásek.

KOLAGENNÍ PEPTIDY S PROKÁZANÝMI ÚČINKY

Pozitivní výsledky užívání kolagenu The SolutionTM od Oslo Skin Lab prověřily nezávislé klinické studie.

Podle nich již po osmi týdnech užívání dochází průměrně ke snížení hloubky vrásek kolem očí až o 20,1 %.

Již po čtyřech týdnech užívání dochází ke zlepšení elasticity pokožky.

Po šesti měsících dochází ke snížení stupně celulitidy a ke zpevnění pokožky.

MEZI NÁMI DĚVČATY

Čím dříve začnete s péčí o pleť, tím lépe. Oslo Skin Lab je 100% čistý hydrolyzovaný kolagen, který nemá chuť ani vůni. A díky tomu je snadné jej smíchat s jakýmkoli jídlem nebo pitím. Tím, že je balen do jednotlivých sáčků, je možné si ho vzít s sebou do práce, do fitka nebo ho přibalit na dovolenou. Na Dni matek se podával v limonádě s ovocem. Nezapomeňte ale, že jednorázové snahy zpravidla moc nefungují – a teprve pravidelná péče o zdraví a krásu přináší skutečné a udržitelné výsledky. Členství v Oslo Skin Lab je bez závazků a velkou výhodou je, že eliminuje riziko, že by vám The Solution™ došel a vy se připravily právě o onu nezbytnou pravidelnost a z toho vyplývající radost z výsledků.