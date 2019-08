Jak se dostat do Prahy?

Pokud víte dopředu datum, můžete sledovat nabídky vlakových či autobusových dopravců a využít některou z jejich slevových akcí. Jestli se ale rozhodujete až na poslední chvíli, možná nebude od věci vyzkoušet spolujízdu. Například na jizdaspolu.cz, blablacar.cz nebo třeba jeduautem.cz najdete celou řadu nabídek sdílených cest za výrazně nižší ceny, než jsou běžné jízdenky dopravců. A navíc se cestou můžete seznámit se zajímavými spolucestujícími.

Kde se v Praze ubytovat?

Nabídka hostelů v Praze je obrovská, pokud ale toužíte po stylovém ubytování za rozumnou cenu, neměl by zůstat bez vašeho povšimnutí Hotel Duo Praha. Najdete ho v sympatické lokalitě pražského Střížkova, jen asi 12 minut metrem od centra. Jestliže od hotelu čekáte trochu víc než jen střechu nad hlavou, sáhněte po balíčku Stay & Enjoy. Díky němu si totiž užijete bohatou snídani, tříchodovou večeři, bowling, saunu, a dokonce zdarma získáte dvě vstupenky na plavbu po Vltavě.

Jak cestovat po Praze?

Chcete-li se cítit jako opravdový Pražák, zapomeňte na metro, tramvaj nebo autobus a pohybujte se po hlavním městě na sdílených koloběžkách, kolech nebo elektrokolech. Stačí se zaregistrovat přes telefon, vypůjčit si dopravní prostředek a po ukončení cesty jej správně vrátit na určené místo. Cena za ujetý kilometr se pohybuje v rozmezí 0 – 2 Kč. Ano, čtete správně, některé tyto služby sdílení nabízejí krátké jízdy dokonce i zcela zdarma.

Kde se v Praze najíst?

V rámci hesla „zdravě, chutně a za rozumné peníze“ si zajděte na snídani do kavárny Mezi Srnky, kde vám udělají ty nejlepší lívance s javorovým sirupem, na oběd do Špejle, kde si své menu sestavíte jen a jen podle vaší chuti a na večeři do Manifesto Market, kde na jednom místě najdete více než 20 restaurací, bary i živá hudební vystoupení. Navíc zde nemusíte řešit hotovost, naopak ji zde ani neberou a platíte kartou úplně ve všech stáncích, i třeba jen za hotdog.

Kam jít v Praze na drink?

V létě jednoznačně na náplavku, neboli na Rašínovo nábřeží, kde najdete celou řadu zakotvených lodí a pontonů v nichž se nachází bary, kluby, divadla, restaurace a další zajímavé prostory. A pokud zrovna není počasí na venkovní posezení, vyzkoušejte některou z vináren Na břehu Rhony nebo některou z klasických pivnic Lokál.

Kam jít v Praze za kulturou?

Léto v Praze má nepřeberné množství výhod a jednou z nich jsou letní scény renomovaných pražských divadel. Mezi nejzajímavější patří Studio DVA na Vyšehradě nebo Ungelt nedaleko Pražského hradu. A pokud dáváte přednost spíš filmové tvorbě, zajděte do některého z letních kin, třeba do toho v prostorách bývalých kasáren v Karlíně nebo do toho před klubem Cross.

Co v Praze vidět?

Kromě tradičních památek, jež najdete ve všech průvodcích, byste z Prahy neměli odjet bez procházky tajuplným parkem Divoká Šárka, kde se dá v létě na několika místech i vykoupat. Nevynechejte ani prohlídku dvojvily bratří Čapků na Vinohradech a návštěvu Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně, z níž je krásný výhled na hvězdnou oblohu nad Prahou.

Co v Praze zažít?

Jestliže vás po návštěvě památek a všemožných kulturních akcích přepadla chuť na fyzické zážitky, nazujte kolečkové brusle a projeďte se stezkou podél Vltavy z Braníka až na Zbraslav nebo si půjčte paddleboard a přímo po Vltavě se projeďte na něm. A jestliže dáváte přednost adrenalinovým zábavám, zajděte do wakeparku na rybníku Džbán.