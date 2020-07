___________________________________________________________

Počet porcí: 4 porce

Příprava: 55 minut

Ingredience:

na těsto: 250 ml mléka, 25 g krupicového cukru, 300 g hladké mouky, 1 lžíce jemně strouhaného kokosu, 10 g droždí, 250 ml kokosového mléka, 2 lžíce rumu, 1 vejce, sůl, olej na opékání, hrst čerstvých malin a cukr na posypání

na malinovou omáčku: 300 g mražených malin, 100 g krupicového cukru

Postup:

1. Mléko lehce ohřejte. Vmíchejte do něj lžičku cukru, 3 lžíce mouky odebrané z celkové váhy a rozdrobené droždí. Nechte asi 5 minut vzejít kvásek.

2. Do mísy prosejte zbylou mouku a přidejte do ní kokos a nakynulý kvásek. Kokosové mléko smíchejte s rumem, vajíčkem a špetkou soli. Tekutinu postupně vmíchejte do mouky s kváskem, až vznikne hladké husté těsto. Nechte ho zhruba 30 minut kynout na teplém místě.

3. Mezitím připravte malinovou omáčku. Maliny dejte do kastrůlku s cukrem a 50 ml vody. Na mírném ohni povařte dvě minuty, až se maliny rozvaří na kaši. Pak omáčku propasírujte přes síto.

4. V lívanečníku lehce vymazaném olejem postupně smažte lívance a uchovávejte je v teple. Pak je rozdělte na talíře. Pokapejte je malinovou omáčkou, ozdobte čerstvými malinami a posypte moučkovým cukrem.