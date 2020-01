_____________________________________________________________

Ingredience: 2 lžíce olivového oleje, 80 g másla, 2 nadrobno nakrájené šalotky, 2 oloupané stroužky česneku, 350 g rýže na rizoto, 200 ml suchého bílého vína, 1½ l teplého zeleninového vývaru, 80 g strouhaného parmazánu, kůra z ½ citronu

Postup:

1. Ve velkém hrnci zahřejte olej a rozpusťte v něm třetinu másla. Vsypte nadrobno nakrájenou ša­lotku a nechte ji změknout. Po chvilce přidejte nasekaný česnek a společně krátce restujte. Pak při­sypte rýži a za stálého míchání velmi krátce orestujte.







2. Do orestované rýže přilijte víno a za stálého míchá­ní vařte, dokud se tekutina neodpaří. Následně vlijte část vývaru (asi dvě naběračky). Až se vsákne, přilijte další část vývaru. Stejným způsobem postupně vlévejte vývar k rýži a za občasného míchání vařte asi 20 minut.





3. Až bude rýže uvařená na skus, sundejte hrnec z ohně. Nejprve vmíchejte na drob­né kostky nakrá­jené zbylé máslo a pak nastrouhaný parmazán. Dle potřeby můžeme rizoto zředit vývarem, aby bylo krémové a nepříliš tuhé. Nakonec ho dochuťte špetkou citronové kůry.

Co přidat?

Ingredience vmíchané do rizota by měly kopírovat sezonu. Teď v zimě do něj můžete vmíchat třeba dýňové pyré, na másle podušené hříbky nebo také smetanový sýr. Na jarní svěží verzi přidejte lehce spařený zelený hrášek či zelený chřest a zakysanou smetanu. V létě ho stačí posypat křupavou slaninkou a čerstvou rukolou.