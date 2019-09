______________________________________________________________

Je stále připoután ke své bývalce a není připraven na nový vztah

Seznámila jste se s mužem, který se teprve nedávno rozešel s předchozí partnerkou? Buďte opatrná a netlačte na pilu. Po rozchodu by měl mít každý především čas na sebe. Třeba jen proto, aby si utřídil myšlenky a bez emocí si rozebral, proč to nevyšlo. Přestože vás neustále ujišťuje o své lásce, můžete nakonec být jenom dočasnou „přestupní stanicí“, na které se snaží ­vyhnat z hlavy předchozí lásku a přebít smutek z rozchodu rychlou náhradou.

Nevidí ve vás matku svých dětí

Začala jste s ním žít proto, že v koutku duše doufáte v založení rodiny? Máte blíž ke čtyřiceti než ke třiceti a biologické hodiny tikají jak splašené. A on vám jen tak mezi řečí oznámí, že se na děti ještě necítí! Proto rychle pryč. Neztrácejte s ním drahocenný čas, stejně by vás časem opustil.

Neklape vám to v posteli

Romantika a vášeň se vytratily, sex je v podstatě nudný. Když spadnou zamilované klapky z očí a pohltí vás ­normální běžný život se všemi normálními starostmi, sex už nehraje tak důležitou roli jako na začátku. Nezapomínejte ale, že sex je nedílnou součástí každého vztahu. A jestli vás příliš často „bolí hlava“, je to signál, že už netoužíte po intimní blízkosti a něžnostech svého partnera. Pokud ho máte pořád ráda (a on vás), promluvte si o tom. Protože pak se může stát, že začne jinde hledat to, co nemá doma.

Má pocit, že mu něco utíká

Z řídnoucích vlasů se pomocí gelu snaží vytvořit mladistvý účes, zatahuje břicho do menších džínů a stále víc času tráví s kolegy, kteří jsou mnohem mladší? Tak tady pozor. To už je docela vážné! Týká se to převážně mužů, kterým klepe čtyřicítka na dveře. Zřejmě si uvědomil, že čas měří stejně neúprosně všem. Asistentka se více směje vtipům mladších kolegů a on už není za hvězdu. Na rozdíl od nich se cítí svázaný ženou a dětmi. Tady je každá rada drahá. Pokud jste pořád přesvědčená, že vám za to stojí, vyzbrojte se trpělivostí. Přesto vám nikdo nezaručí, že se váš protějšek nezakouká do o generaci mladší slečny, aby časem zjistil, že si s ní nerozumí.

