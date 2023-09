Džínové sny

Nahlédněte s námi do zákulisí a podívejte se, jak to v továrně FIT (Factory for Innnovation in Textiles) vypadá a funguje.

Samotná továrna byla otevřena přede dvěma lety nedaleko Düsseldorfu. Jde o historickou budovu s velkým kouzlem, která ale ničím klasickou továrnu nepřipomíná. Její hlavní devízou však je, že má nulovou uhlíkovou stopu, protože je strategicky umístěna nedaleko větrné elektrárny, odkud čerpá až 70 % pohonu, a solárním panelům, umístěným přímo na střeše.

A to není vše. Při praní džínů tady využívají jen 10 litrů vody na jedny kalhoty, ale protože neustále pracují na vylepšení, je cílem značky snížení na 5 litrů! Jen pro srovnání, víte kolik se spotřebuje vody při běžném praní džínů? 60–90 litrů na jedny kalhoty. Navíc 50 % této vody se ještě znovu recykluje. Při závěrečné úpravě džínů se nepoužívají žádné chemické látky, ale naopak tady využívají nejnovější technologie inovativního ozonu a laseru, který na džínách v mžiku vytvoří efekt vyšoupané látky.

A teď k samotné kolekci…

Je známo, že značka C&A je proslavená nadčasovým a jednoduchým denimem, kde si každý přijde na své. Nová kolekce, která nese název Premium Denim, nabízí šest dámských a pět pánských stylů džínů. Vybírat můžete podle střihu, a to rovné, úzké či široké, i podle barvy – od světlé přes klasicky modrou až po tmavou indigo. To hlavní ale je, že celá kolekce je z více udržitelných materiálů, vyrobena tak, aby co nejvíce šetřila přírodní i lidské zdroje a nezatěžovala planetu emisemi uhlíkových stop. Můžete si tak být jistá, že koupí džínů C&A nejen vylepšíte svůj styl a šatník, ale budete i v souladu s přírodu.

