Dokonalá péče o intimní partie.

ŘADA INTIMNÍ HYGIENY sebamed je navržena speciálně pro potřeby ženské intimní hygieny s pH, které podporuje přirozenou rovnováhu mikroflóry a respektuje potřeby daných partií. Do řady produktů intimní hygieny patří emulze s pH 3,8, která poskytuje efektivní zklidnění a antibakteriální účinky. Emulze je vhodná i pro použití během menstruace a po porodu. Jelikož se potřeby intimní hygieny mění v období menopauzy, je nutné v tomto období upravit i intimní hygienu. Po přechodu se v důsledku hormonálních změn mění pH intimních partií na pH 6,8, a proto je třeba emulze na partie upravit. Nevhodná intimní péče nebo použití mýdla nabourá ochrannou bariéru a vzniká tak zásadité prostředí. To je ideální pro kvasinky, které vyhubí ty opravdu dobré bakterie. Gynekoložka MUDr. Kamila Žižková radí: „Pozor na přehnanou péči, kterou můžeme uškodit úplně stejně jako péčí nedostatečnou. Dále dávejte přednost sprše před koupelí, důkladně se otírejte nejen po toaletě, ale i koupání, a to zepředu dozadu.“

Sebamed nabízí nejen kosmetiku pro intimní partie, ale péči o celé tělo včetně dětské kosmetiky.

Více podrobností naleznete na SEBAMED.CZ