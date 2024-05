Uznání Palestiny je i políček za Gazu. Tři státy moc nezmohou, říká Kalhousová

Pusťte si celý rozhovor s ředitelkou Herzlova centra také v audiu:

Rozhodnutí Norska, Irska a Španělska koordinovaně uznat stát Palestina je podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií FSV UK ukazuje, jak je Evropa rozdělená. „Jsou tu státy, které fandí Palestině a vnímají Izrael jako hlavní překážku ve vzniku jejich státu, a zároveň jsou tu státy jako Česká republika, která vnímá, že samostatná Palestina má být výsledek bilaterálních rozhovorů a ne jednostranný krok třetích zemí nebo Palestinců.“

Není podle ní jasné, zda krok tří zemí oddálí dvoustátní řešení, ale „pro Palestince je to morální zadostiučinění a vzpruha, na druhou stranu to Izrael vnímá jako de facto odměnu teroristům za 7. říjen.“ Kalhousová míní, že státy naznačují, že dle nich není možné blokovat vznik Palestinského státu donekonečna, i když o tomto řešení v tuto chvíli odmítá vláda Izraele vůbec mluvit.

Po minulém týdnu, kdy prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karima Khan požádal o vydání zatykače na členy izraelské vlády a vedení Hamásu a Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nařídil ukončit operaci v Rafáhu, se izraelská veřejnost semkla. „Odmítli, že by měl být hozený do jednoho pytle Netanjahu s veliteli Hamásu.“

Zároveň ale odmítají vpustit nezávislé vyšetřovatele do zničené Gazy, kteří by „důvodné podezření“ Khana z páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti mohli potvrdit anebo vyvrátit. „Určitě to můžeme vnímat i tak, že Izrael něco skrývá, a proto nechce vpustit mezinárodní pozorovatele, ale je nutné říct, že tam probíhá ostrá válka, a od Izraele se čeká, že zajistí jejich bezpečnost, a nevím, jestli toho je schopen,“ říká Kalhousová.

Dva dny po rozhodnutí ICJ izraelská armáda bombardovala bezpečnou zónu u města Rafáh, konkrétně tábor Al Mawásí, kde zemřelo podle palestinských úřadů k pondělku 40 palestinských žen, mužů a dětí.

