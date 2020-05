_____________________________________________________________

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Čekejte zásadní změnu v partnerských vztazích. Je možné, že se zkomplikuje komunikace nebo řeknete něco, co vás bude mrzet, a budete si to muset u svých blízkých „vyžehlit“. Pozor, jistá komunikační neobratnost by se mohla týkat i obchodních partnerů! Raději si dvakrát promyslete, co chcete říct. Láska: Dávejte si pozor na úplněk 5. června ve znamení ­Střelce. Tento den může být pro vás z hlediska partnerských vztahů a lásky kritický. Studium: Máte skvělou příležitost zapracovat na svém sebevědomí, možná projdete úspěšně testy, konkurzy nebo zkouškami a zjistíte, že jste velmi šikovní a na svůj intelekt se můžete spolehnout. Práce: Spoléhejte na intuici. Vnitřní hlas vám napoví, jak se dostat ze zapeklitých situací.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

Životní bilancování se vám nevyhne ani v těchto dnech. Nejvíce budete řešit svoje partnerské vztahy a domov. Musíte si ale uvědomit, že mnohé problémy jsou jen ve vaší hlavě a ve skutečnosti není nic tak černé, jak vám možná připadá. Soustřeďte se na období kolem 5. června, které vám dovolí dokončit důležité úkoly z minulosti.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Možná že vám chybí společnost druhých lidí nebo toužíte po pořádné oslavě či velkém setkání. Konečně by vám už nic nemělo bránit a užijete si veselejší dny. Kolem 5. června vás čeká i ­velká radost z podnikání či tvoření. Možná prožijete i menší, velmi ­zábavný flirt.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Čeká vás vylepšování domova, ­krásné chvíle prožité v rodinném prostředí či oslava s příbuznými. Radost vám udělají rodiče, nebo naopak vy jim. Také v práci čekejte úspěch za úspěchem. Využijte přízně hvězd a směle se pusťte i do náročných projektů, které jste dlouho odkládali.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Dokončujete studium, nebo se chystáte na důležitý konkurz? Hvězdy vám budou přát a vy tuto životní ­zkoušku složíte bez ztráty kytičky. Také se můžete těšit na kratší cesty nebo výlety, na kterých si dopřejete romantiku a milostnou něhu.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Kolem 5. června byste se mohli dočkat přísunu dlouho očekávaných peněz nebo obdržíte mimořádnou odměnu, možná vás čeká i zvýšení platu. Každopádně si uvědomíte, že získané peníze zcela odpovídají vaší ceně na trhu práce, což vám pořádně zvedne sebevědomí. Nezapomínejte ale na své zdraví, především duševní. Dopřejte si krátký, intenzivní odpočinek.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

V tomto období by se vám měly ­plnit dávné sny. Můžete uskutečnit ­všechno, co chcete, jen si za tím opravdu musí­­te jít. Výrazné vylepšení můžete čekat i v partnerském vztahu. Prožijete jar­ní oživení v podobě romantické lásky. Nejspíš se vám také podaří uzavřít i výhodnou obchodní smlouvu.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

Hlídejte si trochu svoji fyzickou i psychickou kondici, možná jste v minulých týdnech více pracovali nebo jinak hřešili z hlediska zdravého životního ­stylu. Teď je čas „dát se do kupy“ po všech stránkách. Nastartujte nějaký ozdravný program a nezapomeňte se věnovat i své duši, protože jak se říká: „Trocha poezie nikoho nezabije.“

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Pokud máte chuť prožít vzrušující milostný románek, naskytne se vám příležitost právě v těchto dnech. Nezapomínejte však, že všechno má svůj čas! Pořád totiž na vás čekají i nějaké povinnosti a úkoly z minulosti, které ještě nemáte zcela dořešené nebo splněné. Jinak vám ale hvězdy velmi přejí a čeká vás radost a spokojenost skoro ve všech oblastech života.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Máte-li doma nedořešené resty, vy­užijte příležitosti dotáhnout je do konce. Navštivte svoje rodiče, možná vás dlouho neviděli a stýská se jim. V práci vás čekají nové úkoly, které vás ale potěší nebo si při jejich plnění uvědo­míte svoje profesní kvality. Čekejte dobrou zprávu.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

„Učit se, učit se, učit se“ je pro vás heslo těchto dnů. Nevyhýbejte se novým podnětům, informacím nebo výukovým programům. Vše, co si osvojíte, v budoucnosti bohatě využijete. Nové projekty mají zelenou. Také byste si mohli dopřát kratší cestu nebo výlet za dobrodružstvím, a po 5. červnu dokonce i pár volných dní.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Řešíte peníze, přehodnocujete svoje finanční zdroje nebo toužíte po koupi nemovitosti. Buďte ale v tomto ohledu opatrní, především po 1. červnu si dávejte pozor na riskantní obchodní transakce a nic důležitého nepodepisujte. Nezapomínejte také pečovat o svoje zdraví, doplňte do jídelníčku ­vitaminy a minerály.