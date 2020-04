_____________________________________________________________

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Slunce vstupuje 19. dubna do znamení Býka a vaše tradičně nejhezčí ­období začíná. I letos, přes všechny problémy, se kterými se svět i naše země potýká, pro vás bude druhá polovina dubna časem, který by vám mohl přinést silnou mentální energii. S ní budete schopni zvládat i velké úkoly a překonávat překážky, které jsou před vámi. Práce: Možná ve svém zaměstnání stojíte před zdánlivě nepřekonatelnými úkoly, ale nezoufejte, budete mít sílu a energii vše zvládnout. Zdraví: Zkuste využít energie novoluní, které proběhne 23. dubna ve vašem znamení, k vylepšení fyzické kondice, tedy i zdraví. Láska: Vaše vztahy mohou být v této době velkým povzbuzením. Pocítíte porozumění od svých nejbližších.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Duben je pro vás měsícem vylepšování partnerských vztahů a bude tomu tak i v jeho druhé polovině. Nebojte se svým milým sdělovat, jak moc je máte rádi a že je potřebujete. Zase tak často to od vás neslyší. Možná ob­držíte nějakou překvapivou zprávu nebo milý dárek.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

V těchto dnech byste mohli pocítit příliv vřelého citu a lásky od svých blízkých. Bude to rodina, kdo vás povzbudí a bude vám fandit. Možná zažijete výjimečné romantické večery a užijete si i vášně jarních nocí. Pomýšlíte-li na potomka, využijte novoluní 23. dubna ve znamení Býka.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Touha po svobodě a volném pohybu vás neopustí ani v tomto náročném období. ­Bohužel je možné, že se objeví nečekané překážky, které vás budou nepříjemně omezovat. Naštěstí nikdy ­neztrácíte humor ani dobrou náladu. S vyna­lézavostí vám vlastní najdete překvapivá východiska z každé šlamastyky, která vás potká.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

I nadále vás budou provázet láska a pracovitost. A to nejsou zas tak špatné vyhlídky. S pílí, která je pro vás typická, dokážete zvládnout všechny domácí úkoly svých potomků, navařit a napéct pro celou rodinu a získávat si srdce svých blízkých. A možná dokonce i někoho nového.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

V současných krásných jarních dnech ­můžete prožít vášnivý milostný ro­mánek. Možná se znovu zamilujete do svého partnera, anebo potkáte za velmi nečekaných okolností někoho nového, kdo by vám mohl významně zasáhnout do života.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Od 19. dubna můžete pocítit napětí v partnerských vztazích. Možná se ­začnete obávat o svoji lásku, nebo si nebudete jisti svým vztahem. Zkuste se uvolnit, v těchto dnech nemusíte vše vidět úplně realisticky a situace se může za pár dnů výrazně vylepšit. Nepropadejte panice a hlavně nedávejte průchod své žárlivosti.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Přesvědčíte se o své nevšední schopnosti s humorem a nadsázkou ­zvládat i to, co se dosud zdálo být nemožné. Pravděpodobně znáte nějaké ­kouzlo, které z vás dělá příjemné a ­neustále optimisticky naladěné jedince i v těch nejnáročnějších chvílích. Je možné, že za to budete osudem královsky odměněni.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

Intenzita dubnových dnů nepolevuje, ale vám se naštěstí daří vše zvládat na výbornou. Dokonce si uděláte čas i na nějaké osobní radosti a to je obzvlášť důležité. Nezapomínejte ani na svoji fyzickou kondici a nepolevujte v úsilí si ji jakýmkoli možným způsobem vylepšovat.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Velmi příznivé období pro vás pokračuje, má to ale malý háček. Může se stát, že teď budete muset vyvinout více úsilí, aby na vás nepadla únava z náročnosti posledních dnů a týdnů. Měli byste pomyslet na odpočinek a relaxovat – nejlépe s knihou v ruce nebo při sledování dobrého filmu.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Obětavost, se kterou jste se v poslední době vrhli do plnění svých úkolů, si nyní bohužel začíná vybírat svoji daň. Odpočiňte si a věnujte se sobě a svým blízkým. Ve vzduchu visí velká láska. Možná jste v minulosti někoho potkali, kdo na vás intenzivně myslí nebo na koho myslíte vy. Máte šanci prolomit ledy.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Nadcházející týdny by pro vás mohly být velmi osvobozující a úlevné. Může se vám podařit zbavit se dlouhodobých problémů, dořešit resty, na které jste dlouho neměli čas a možná ani ná­ladu. Ve svém zaměstnání budete úspěšní, případně se před vámi otevře příle­žitost k nové, zajímavé práci. Vyvarujte se zbytečných diskusí, které nikam ­nevedou.