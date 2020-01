_____________________________________________________________

Kozoroh(21. 12. – 19. 1.)



Lednem pro vás nastává velmi výrazné období, o slovo se hlásí velké a šťastné změny. Váš život se postupně dává do pořádku. A vy si to zasloužíte!

Komunikace: To je to, v čem se vám bude dařit nejvíce. Směle se pusťte do vyřizování všech úředních záležitostí.

Láska: Objevují se před vámi nové příležitosti k seznámení, anebo originální řešení konfliktních situací ve stávajících vztazích.

Psychika: Rozejdete se s něčím, co vás už přežilo. Velmi se vám uleví a budete se cítit jako znovuzrození.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)



Bude se vám dařit v lásce. Dokážete také najít originální řešení případ­ných konfliktů i v zapeklitých vztaho­vých situacích. Svého partnera umíte za­ujmout neotřelými nápady, a to i v ­sexuální oblasti. Bavte se, okolí se bude bavit s vámi. Raději ale moc neriskujte. I když v tomto období po­žíváte „boží ochrany“, neměli byste ji zneužívat.

Ryby(19. 2. – 20. 3.)



Že by konečně začalo docházet na pl­nění vašich dávných přání a tužeb? Může tomu tak být, obzvláště když se náhodám vydáte naproti a nenecháte si příležitosti proklouznout mezi prsty. Leden vám nabídne zajímavé šance ve všech sférách. Pomohou vám i dobří přátelé. Nejšťastnějšími pro vás budou dny kolem 12. ledna.

Beran (21. 3. – 19. 4.)



Toto období využijte především na zlepšení své fyzické kondice a zdraví. Prakticky všechny planety vám bu­dou držet palce a vy se svým aktivním ­způ­sobem zvítězíte. Nezalekněte se ani dílčích neúspěchů. V půlce ledna buďte na sebe opatrní a nepouštějte se do riskantních záležitosti. Může vás překvapit i zajímavá pracovní nabídka.

Býk (20. 4. – 20. 5.)



Čeká vás šťastná změna, která se týká především Býků narozených v první dekádě znamení. Kolem 15. ledna se můžete i náhle zamilovat. Romantic­ká láska, nečekaný vztah, či jen skvě­lý flirt vám zpříjemní zimní dny. Můžete se také vydat na zahranič­ní cestu, která vás přivede ke změně životní filozofie.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)



Měli byste si dávat pozor na to, co vám kdo říká, a pečlivě zvažovat, zda je to pravda. Nedělejte si falešné iluze o sobě, příliš nesněte a donekonečna se nerozmýšlejte. Lepší je se s chutí a vervou pustit do díla. V práci se vám bude dařit. A navíc něco důležitého pochopíte sami o sobě.

Rak (21. 6. – 21. 7.)



Něha, romantika i krásný sex vás mo­hou provázet na počátku tohoto ob­do­bí. Bude se vám dařit i v partnerství. Nečekané události zasáhnou přede­vším ty z vás, kteří se narodili zkraje znamení. Bohužel někdo může pro­žívat i pocity napětí a strachu. Ne­boj­te, vše dobře dopadne.

Lev (22. 7. – 22. 8.)



Kolem 12. ledna vstoupí do vašeho života naděje na šťastná řešení dlou­hodobých problémů. Najdete sílu a energii začít vše řešit. Je možné, že vás občas zasáhne vlna pocitu mar­nosti. Nevzdávejte se, máte šanci své záležitosti dotáhnout do zdárného konce. Je tu období, kdy se vám do­slova a do písmene ukáže „světlo na konci tunelu“.

Panna (23. 8. – 22. 9.)



Už od začátku roku vám vše hraje do karet. Využijte každé příležitosti, kte­rou vám osud nabízí, k vylepšení ži­vota po všech stránkách. Dopřávejte si radosti plnými doušky. V lednu máte velkou šanci vylepšit vztahy se svými dětmi, prožít s nimi nějakou velkou událost, anebo „jen“ počít nový život.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)



V tomto období můžete občas mít ­celkem oprávněný pocit, že vám osud hází klacky pod nohy, štěstí vám ne­přeje nebo se nic nevyvíjí podle vašich představ. Může to tak sice vypadat, ale chce to vydržet, změna k lepšímu se blíží. Nezapomeňte relaxovat, nejlépe v ro­dinném kruhu.

Štír (23. 10. – 21. 11.)



Leden vám nese velké a osudové změ­ny. Některým z vás se může život obrá­tit zcela naruby. Nutno podotknout, že k lepšímu. O svých záležitostech sice můžete hodně přemýšlet, rozum vám pojede na plné obrátky, ale dejte i na svou pověstnou intuici. Nezklame vás.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)



Zkuste toto období využít ke zlepšení fyzické kondice. Dopřejte si vydatnou zimní dovolenou se všemi potěšeními, které nabízí. Nebo alespoň pravidelně navštěvujte fitko, věnujte se svým oblíbeným fyzickým činnostem, máte příležitost si dát tělo i duši do pořádku. Střelci mají také šanci na výhru