Jaké bylo vaše první setkání s diamanty?

Na to si dobře vzpomínám. Bylo to v Austrálii, kam jsem po vysoké škole odjela. Právě tam jsem poprvé navštívila diamantový důl, ve kterém se dříve tyto drahokamy těžily. Bohužel jsem si odtud žádný diamant neodvezla. Vlastně mě tenkrát ani nenapadlo si nějaký koupit. Následně jsem se s diamanty setkávala nárazově v okruhu mých známých. Kamarádky se vždy rády pochlubilyzásnubním prstýnkem s tímto kamenem. V zahraničí to bylo celkem běžné, rozhodně více než v Česku. Když mě po návratu do Čech oslovila s nabídkou spolupráce firma zaměřená na prodej investičních diamantů a šperků, byla jsem nadšená.Velice brzy jsem ale zjistila, že systém prodeje této společnosti mi nevyhovuje, a odešla jsem. Tento obor mě však natolik zaujal, že jsem se rozhodla pokračovat v něm dál, ale po vlastní ose.



Jaký je rozdíl mezi laboratorními a těženými diamanty?

Chemicky a fyzikálně žádný. Laboratornídiamanty se skládají ze skutečných atomů uhlíku uspořádaných do charakteristické struktury diamantových krystalů. Protože jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako těžené diamanty, vykazují stejné optické a chemické vlastnosti.Pokud mají dvě věci stejné chemické, fyzikální i optické vlastnosti jako v tomto případě, jsou jednoduše stejné. Pokud budete okem porovnávat těžený a laboratorní diamant, nepoznáte, který je který. Rozezná je pouze cvičené oko s pomocí speciálních pomůcek. Zásadní rozdíl je ale ve způsobu vzniku. Laboratorní diamanty jsou řízeně vyráběné ve velmi kontrolovanémlaboratorním prostředí za použití pokročilých technologických procesů, které duplikují podmínky, za kterých diamanty přirozeně vznikaly. Nemusel setedy kvůli jejich těžbě změnit ráz ani ekosystém tamní krajiny, nejsou zatíženy žádnou historií krvavých diamantů a nikdy nebyly důvodem potlačování lidských práv. Majitelé šperků s lab-grown diamanty mohou vlastnit tento drahokam bez špatného svědomí, že diamant v jejich šperku pochází z konfliktní zóny v Africe a jejich těžbou se financoval nákup zbraní nebo drog.





Vaše firma dbá na ekologii a udržitelnost. Čím?

Otázka ekologie a udržitelnosti je pro naši firmu zásadní. Naší firemní filozofií je šetrný přístup k přírodě. Jsme zastánci myšlenky, že využívání materiálů, které nejsou závislé na těžbě by dnes mělo být alfou a omegou veškerého dění. Každý takový dílčí krok je skok pro ekologii a zelenější zítřky. Ve špercích TIAMI používáme laboratorně vyráběné diamanty, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou šetrnější k naší planetě. Kromě toho, že vyrábíme udržitelné šperky z laboratorních diamantů, promítáme tuto ekologickou myšlenku i do celého procesu výroby a distribuce. Dárkové krabičky vyrábíme z biologicky plně odbouratelného materiálu jako je kukuřičnýnebo bramborový škrob či cukrová třtina. Tiskneme si je sami na 3D tiskárně. Používáme certifikáty pravosti, které jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Přepravníobaly máme vyrobeny z plně recyklovatelného materiálu. A dokonce i naše lepící páska je papírová.







Kde berete inspiraci?

Inspirují mě pozitivně myslící lidé, snažím se dívat kolem sebe, poslouchat příběhy jiných a na základě toho vystihnout zajímavou příležitost. Inspiruje mě také má rodina. Můj partner, můj syn, mé dvě dcery, které jsem získala s partnerem, i moje maminka a přátelé. Každý z nich mě inspiruje jiným a neopakovatelným způsobem, a to mě obohacuje. V neposlední řadě je to i náš opravdu úžasný šéfdesignér Milan Nováček. Pro něj jako pro šperkaře je důležité vyjít ven s originální kolekcí. Něco, co nikdo nemá. Nemá potřebu se vždy řídit trendy, které pak mnozí jen napodobují. Základem jeho úspěchu je dobrý nápad. Lehce se to řekne, ale tak snadné to není.



Jednou jsem se ho ptala, jak tvoří a on mi odpověděl: „Vždy, když dostanu zadání, zavřu oči a promítám si spoustu tvarů, které si různě skládám a dávám k sobě. Někdy je to jednoduché, jindy trochu složitější. Někdy nápady přicházejí s dobrým obědem, jindy zase v noci. Pak vstanu a začnu kreslit. Od oběda samozřejmě nevstávám, tam kreslím hned na ubrousek.“ Tak vidíte, návrh šperků je skutečně nepřetržitý proces.Nemůžete si říct 8 hodin mám za sebou a už přemýšlet nebudu.

Máte v plánu nějaké nové kolekce?

Jak jsem již naznačila v předchozí otázce, nápadů a plánů je spousta. Teď nedávno jsme na trh uvedli naši novou kolekci COOOLATE [kulaté], která je plná kuliček. Unikátní design vychází z kuliček počítadla, které mají děti našeho šperkaře stále na stole. Tento design navíc pracuje s myšlenkou dokonalého zrcadlení obrazu z kuličky na kuličku.Kolekce se zákazníkům velmi líbí a už teď víme, že ji ještě o pár šperků rozšíříme.

V průběhu podzimu máme v plánu začít pracovat s barevnými diamanty. Obzvlášť některé modré jsou krásné. V přírodě je jich málo a obecně jsou barevné těžené diamanty drahé. My nabídneme krásnou modrou variantu v lab-grownech. Takže se určitě máte na co těšit.