Zpátky do práce a s radostí

Schránka plná nepřečtených e-mailů, v kalendáři jedna porada za druhou a chaos na pracovním stole. Připomíná vám to něco? Pokud ano, máme dobrou zprávu: Nejste v tom sami. Jeden britský výzkum například ukázal, že návrat do práce po letních prázdninách straší více jak polovinu zaměstnanců. Naštěstí existují způsoby, jak si pozitivní naladění z léta uchovat i pod návalem pracovních povinností.

Začněte úklidem pracovního stolu

Že nemáte čas ani na oběd, natož na úklid šuplíků? V tom je právě ten problém! Podle světově uznávané odbornice na úklid a organizaci Marie Kondo může právě úklid pracovního prostředí pomoci s pocity stresu a přehlcení. Jestli stále nevěříte, možná vás přesvědčí vědecké studie, které říkají, že nepořádek a chaos mají negativní dopad na naši psychiku, zvyšují hladinu kortizolu a přetěžují mozek.

Řešením je právě úklid. Výhodou navíc je, že na rozdíl od úklidu domácnosti je tvorba pořádku na pracovním stole otázkou maximálně několika hodin. Marie Kondo v knize Radost z práce radí roztřídit si předměty do několika kategorií: knihy, papírové dokumenty, komono (drobné předměty, jako jsou kancelářské potřeby) a nakonec věci, k nimž máte sentimentální vztah (třeba fotka z dovolené). Uvidíte, že čistý stůl vám dodá motivaci a elán pustit se do práce.

Nezanedbejte kancelářské vybavení

Abychom mohli dobře pracovat, potřebujeme se dobře cítit. K tomu nám pomůže správné vybavení. Klíčovým slovem je zde ergonomie – tedy důraz na lidské potřeby, který činí kancelářskou práci příjemnější a zdravější. Právě ergonomický design pomáhá tělu udržet co nejpřirozenější polohu, když trávíte čas u počítače. Není přitom nutné hned renovovat celou kancelář. Možná vás překvapí, že velký rozdíl v produktivitě udělají dvě nenápadná, ale důležitá zařízení – myš a klávesnice.

Věděli jste, že pokud patříte k intenzivním uživatelům počítače, každý rok provedete okolo 3 milionů stisků na klávesnici a se svou myší „najezdíte“ až 27 kilometrů? Právě proto může výběr myši a klávesnici činit zásadní rozdíl.

Potrpíte-li si nejen na vynikající ergonomii, ale také design, sáhněte po bezdrátové klávesnici Logitech MX Keys S. Rozdíl oproti běžné klávesnici poznáte na první dotyk – MX Keys S má totiž klávesy tvarované speciálně pro konečky prstů. To znamená menší riziko překlepů, klávesnice je navíc velmi tichá. Svou konstrukcí pak napomáhá k lepšímu držení zápěstí a snižuje namáhání kloubů. Jestliže máte malý stůl, můžete si vybrat prostorově úspornou verzi mini (bez numerické klávesnice). Obě varianty nabízí Logitech jak ve verzi pro Windows®, tak pro MacOS.

Neméně důležitou úlohu hraje výběr myši. Se správnou myší budete až o 50 % produktivnější než při používání touchpadu na svém notebooku. Myš navíc přispívá ke zdravému držení těla. Výmluvná jsou data laboratoře Logi Ergo Lab. Dle její studie uživatelé touchpadu namáhají svá ramena a krk až o 45 % více než při používání myši. Skvělou volbou je například Logitech MX Master 3S. Promyšlený úchop navede vaši paži do přirozenější polohy, optický senzor s rozlišením 8000 DPI vám pak ušetří zbytečné popojíždění. Potěší také elektromagnetické rolovací kolečko MagSpeed z obrobené oceli, díky němuž zvládnete procházet až 1000 řádků za vteřinu.

Často cestujete nebo střídáte pracovní prostředí? V takovém případě je pro vás jako stvořená kompaktní, a přitom ergonomická myš MX Anywhere 3S. I ona nabízí optický senzor s rozlišením 8K, rolovací kolečko MagSpeed a tiché klikání. Toto malé, ale výkonné zařízení vám bude praktickým pomocníkem, kamkoliv vás práce zavane.

Uspořádejte si data

Jakmile dáte do pořádku svůj fyzický prostor, zaměřte se na ten digitální. Zejména trávíte-li ve virtuálním prostoru svého mobilu a počítače většinu času! Psycholog Scott Sonenshein v knize Radost z práce radí digitální úklid systematizovat: začněte dokumenty, pokračujte e-maily a nakonec si udělejte pořádek i v aplikacích svého telefonu. Důležité jsou i zdánlivé detaily, jako je plocha počítače. Když už přes množství položek nevidíte na tapetu počítače, je nejvyšší čas zakročit. To samé platí pro e-maily. Některé výzkumy ukazují, že pokud pracujeme v kanceláři, neefektivním probíráním e-mailů trávíme až polovinu pracovní doby.

Nastolení pořádku by se mělo týkat také organizace pracovního dne a rutinních úkolů. Abyste zvýšili svoji produktivitu a snížili zbytečnou zátěž, zkuste opakující se činnosti automatizovat. K tomu vám pomůžou praktické aplikace. Například aplikace Logi Options+ vám umožní nastavit na svých zařízeních chytré akce, které automatizují jednoduché rutinní úkoly zbytečně zabírající čas. Jediným gestem na myši či klávesnici například začnete vyhledávat ve Slacku, psát e-mail nebo naráz otevřete všechny potřebné pracovní nástroje.

Zažívejte častěji pocit flow

Aby šla práce lépe od ruky, nabízí aplikace Logi Options+ též funkci Flow, jež přináší zjednodušenou práci napříč počítači. Text, obrázek či soubor tak snadno zkopírujete z jednoho zařízení na druhé, a to dokonce napříč operačními systémy Windows nebo MacOS. Název Flow přitom není náhoda – účelem funkce je plynulá práce, při níž vás nezatěžují technické překážky a zbytečné zádrhele. Díky tomu se snáze dostanete právě do tzv. flow – stavu, kdy jste hluboce ponořeni do aktivity, kterou právě vykonáváte. Ve flow jste maximálně kreativní, produktivní a zároveň pociťujete uspokojení z práce.

Právě k dosažení flow by vám mělo pracovní prostředí maximálně pomáhat. Naopak zkuste eliminovat glorifikovaný multitasking. Výzkumy ukazují, že dělání více věcí najednou většinou vede k nižšímu výkonu a snižuje produktivitu až o 40 %.

Dopřejte si radost

Na závěr ještě jeden tip Marie Kondo – nezapomeňte si svůj pracovní koutek obohatit o něco hezkého! Taková „radost navíc“, ať už je to fotografie blízkých, květina nebo svíčka, vám dokáže zvednout náladu, zaplašit únavu a dodat inspiraci. Ze své kanceláře, ať už se nachází kdekoliv, si tak uděláte místo, do kterého se budete rádi vracet. Dokonce i po prázdninách.