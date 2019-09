Jsou dva typy lidí. Jedni žijí vzpomínkami (a pořád se probírají tím, co by bylo kdyby…). A pak jsou věční plánovači, kteří hledí dopředu a spřádají sny, které pak život stejně změní. No řekněte, není to ztráta času?

Mnohem důležitější než to, co bylo nebo bude, je to, co je teď. „Jedině v přítomnosti máte šanci na věci reagovat, přetvářet je, měnit...“ vysvětluje padesátiletá čtenářka Jarka, která se deset let zabývá japonskou metodou ichigyo zammai. Její hlavní filozofií je zachovat „bdělost“ – tedy soustředit se na to, co se děje tady a teď.

Udržet pozornost ale vůbec není lehké, proto mistři umění „práce s duší“ doporučují, abyste více než pozorování věcí kolem vás (lidi, předměty, příroda) věnovali pozornost tomu, co děláte. Práce s tělem a sdílení nějakého zážitku vám pomůže „ne ulítávat“ na myšlenkách, které vás jen rozptylují a vzdalují od reality.

A jaké další kroky byste měli učinit, , aby se vám lépe žilo „tady a teď“?

Dělejte vždy jen jednu věc

Ano, říká se, že žena stihne dělat více věcí naráz. V jednom mžiku vypere, uvaří, pochová dítě, uklidí a ještě stačí zavolat tchyni, jak se má.

Jste na tom stejně? Pak vězte, že je to věčný závod s časem, který nemůžete nikdy vyhrát. „Jako matka a manželka se snažím udělat více věcí, ale strašně mě to vysiluje. Jsem pak roztříštěná, nervózní a pořád koukám na hodinky!“ říká čtenářka Jarka. Proto si začala svůj denní rozvrh plánovat tak, aby určitou dobu dělala vždy jen jednu činnost.

Spěchejte pomalu

Stává se vám, že občas fungujete jako automat? Většinou je to u každodenních rituálů, jako je čištění zubů, česání, koupání… Nebo paradoxně u věcí, ke kterým nemáte žádný vztah či jsou vám jakkoli nepříjemné (žehlení, mytí nádobí, vytírání podlahy). Co teď? „Hlavní motto je rychle to udělat, ať je to z krku,“ přiznává svůj vztah k povinnostem čtenářka Jarka.

Jenže vtipné na tom celém je, že se stane pravý opak – čím více spěcháte, tím déle vám všechno trvá a častěji padá z ruky. A výsledek? Po banální práci s nechutí jste vyčerpanější, než kdybyste skládali hromadu uhlí.

Prokrastinace není legrace V boji s ní se spolehněte na odborníky

Proto se snažte i ty nejnepříjemnější činnosti dělat postupně a soustředěně. Jedině tak je uděláte pořádně, bez větší ztráty energie.

Nedělejte to, co je vám proti srsti

Napadlo vás, kolik věcí vlastně děláte rádi a z vlastní vůle? Popravdě, moc jich nebývá.

Většina z nás podlehne tlaku okolí a nechá se přivést do situací, které by sami vůbec nechtěli. Jako alibi často poslouží: „Dělám to kvůli mamince (manželovi, synovi).“ Nebo „Očekává se to ode mě, nemůžu zklamat.“ Nebo „Kdybych to nedělal, nebyl bych normální.“

Psychické vězení vám bere nejen svobodu, ale také pocit, že žijete svůj život. A to vám ubírá na energii, radost i sebevědomí. Pro pečlivě volte program a nemarněte čas věcmi, které vám vlastně neslouží.

Tyto činnosti vás zbytečně rozptylují * Surfování na internetu.

* Když se přistihnete, že s někým mluvíte a myslíte na něco jiného. * Jakmile se pro vás cokoliv stane jen rutinou a nudou. * Když podléháte zvukům a náladám okolí. * Děláte-li dvě či více věcí současně.

Mějte myšlenky pod kontrolou

Při práci vám často hlavou probíhají myšlenky. Ať jsou jakkoliv praktické (třeba co máte nakoupit nebo uvařit k večeři), nerozvíjejte je. Naopak, snažte se nemyslet na nic a soustředit se na to, co právě děláte.

Když třeba jdete parkem, tak si opakujte: „Já chodím...“ Když posloucháte hudbu, řekněte si: „Já poslouchám...“

Snažte se naplno vnímat své tělo a smysly. Váš prožitek bude díky tomu daleko silnější a radostnější.

Zacházejte se vším s úctou

Každá věc, rostlina, zvíře nebo lidská bytost přišla na tenhle svět s nějakým úsilím. Proto k ní přistupujte s respektem, úctou a maximální pozorností. Pokochejte se jejími barvami, vůní, hlasem, vyzařováním… Každý takový kontakt může být malou oslavou života.

Neříkejte „až, potom, někdy“

Každý životní okamžik může být jedinečný. I když venku prší, je zataženo nebo padají kroupy. Každá minuta vašeho života je cenná. Vnímejte ji naplno teď hned! Štěstí nemusíte prožívat až jednou, potom, příště, někdy… Ale právě teď.