Odhalte sílu ženského spojenectví. Podporu jako tady jinde nezískáte

Můžete mít sebevíc chápavého, laskavého a empatického partnera, ale v některých chvílích se ze všeho nejradši svěříte své nejlepší kamarádce. Jedině žena totiž ví, co ta druhá prožívá, co cítí, jak vnímá v životě své pomyslné výhry i prohry. A to z prostého důvodu – je to v mnohém i její vlastní příběh.

Takový druh podpory a sounáležitosti nemůžete dostat od svého mužského protějšku, i kdyby vás miloval sebevíc, není na to zkrátka od přírody „zařízený“.

Proto je tak důležité mít ve svém okolí další ženu nebo ženy, s nimiž si můžete popovídat, sdílet své pocity, svěřit se s problémy a obavami, ale třeba i s tím, co vám dělá radost...

Prostě pobývat čas od času v ryze ženské energii, která je pro nás něco jako živá voda. Ať už díky pátečním schůzkám s kamarádkou v oblíbené kavárně, lekcím orientálního tance, nebo třeba návštěvám takzvaných ženských kruhů. Možností je nespočet.

Podpořte se navzájem

Ženská sounáležitost má ale bohužel i svou odvrácenou tvář – pomluvy, intriky, nevraživost a vzájemné soupeření, což bývá častý jev hlavně v ryze ženských kolektivech, kde se může projevovat skrytá dynamika typu „vládci versus ti, co mlčí“. To následně může vést k velmi nepříjemné atmosféře, kterou leckdy špatně snášejí i ženy, které stojí uprostřed těchto dvou extrémů.

Pokud jste svědkem podobných situací, nebojte se postavit za „slabší“ kolegyni a podpořit ji. Takové gesto, jakkoli to v první chvíli tak nevypadá, může ve finále znamenat velký posun vpřed – k porozumění a větší pospolitosti.

A kdo ví, možná že podpora, kterou poskytnete druhé ženě v práci, se časem prohloubí i na osobní úrovni, kdy se budete moct vzájemně podporovat i v různých životních situacích.

Užijte si svůj „holčičí“ víkend

Není také od věci vyčlenit si jeden víkend v měsíci, nechat doma partnera s dětmi a vyrazit si někam pro změnu se svou kamarádkou nebo i celou „holčičí“ partou. Ať už zvolíte wellness víkend plný relaxačních a zkrášlovacích procedur, horský výšlap, výlet se spaním pod širákem, návštěvu farmářských trhů, či následně společný večer, kdy si uvaříte spoustu zdravých dobrot – to všechno se počítá.

Sdílení zážitků a vzájemná emoční podpora vytvářejí silný pocit sounáležitosti, který leckdy dokáže hotové zázraky včetně překonání nelehkých životních výzev, na které bychom si samy možná nikdy netroufly.

Dvě jsou víc než jedna

Pokud jste se už někdy rozhodla začít hubnout, chodit do fitka, běhat, cvičit jógu nebo jinak zapracovat na zdravém životním stylu, jistě víte, že mnohem snazší je zvládat podobné výzvy, když jste na to dvě. Pokud jedna ztrácí chuť a motivaci, ta druhá ji podpoří a „nakopne“. A naopak. Stejně jako v případě, chcete-li se zbavit nějakého zlozvyku, například kouření.

Podobných nešvarů, kterých je radno se zbavit, by se našlo ještě mnohem víc, ale všechny mají jedno společné: když v tom člověk není sám, dají se překonat daleko snáz. A kdo ví, příště to možná budete vy, kdo najde vítanou podporu ve své kolegyni nebo kamarádce, a díky tomu odbouráte ze života něco, co vám neprospívá – a naberete čerstvý vítr do plachet.