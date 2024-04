Hormony a emoce: proč někdy záříme a někdy máme náladu pod psa

PMS (premenstruační syndrom): Může to znít kontraproduktivně, ale v tomto období je dobré nesnažit se za každou cenu udržet balanc, ale naopak si spíš věci plánovat dopředu, dopřát si větší komfort a – v uvozovkách – vyjít tomuto stavu pokud možno vstříc.

Může to znít kontraproduktivně, ale v tomto období je dobré nesnažit se za každou cenu udržet balanc, ale naopak si spíš věci plánovat dopředu, dopřát si větší komfort a – v uvozovkách – vyjít tomuto stavu pokud možno vstříc. Pro ženy během PMS je zpravidla důležité častěji odpočívat, více spát, nemuset příliš komunikovat s lidmi, obzvláště s těmi, s nimiž nemají zcela pozitivní vztahy, a obecně ctít větší citlivost, potažmo i podrážděnost svého těla i na emoční úrovni. Je to tedy ideální příležitost pro koupele, ležení v posteli, horký termofor a prostor pro sebe, což je určitě ten nejlepší způsob, jak nesklouznout do negativních emocí. Těhotenství: Toto je období citlivé po všech stránkách a má mnoho fází. Každá žena prožívá těhotenství jinak a obecné rady jsou dost často k ničemu. Navíc během těhotenství se různá období střídají velmi intenzivně. To, co řešíme v prvním trimestru, je úplně jiné ve druhém nebo před porodem.

Toto je období citlivé po všech stránkách a má mnoho fází. Každá žena prožívá těhotenství jinak a obecné rady jsou dost často k ničemu. Navíc během těhotenství se různá období střídají velmi intenzivně. To, co řešíme v prvním trimestru, je úplně jiné ve druhém nebo před porodem. Obecně však platí, že jsem v takzvaném požehnaném stavu, který je důležitý a jemuž je nutno vzdát úctu a hold tím, že se snažím ulevit si od věcí, které jsou pro mě fyzicky i psychicky náročné. Věnovat pozornost sobě. Svému miminku. Trávit pokud možno více času v přírodě a pečovat o své tělo, například prostřednictvím těhotenské jógy, masáží shiatsu (šiacu) nebo jiné formy „tělesné výživy“, která mi pomůže i během těhotenství zůstat v co největším klidu. Menopauza: Je dobré začít se na tuto fázi připravovat ještě před samotným přechodem, obzvlášť pokud máte v plánu zkusit spíše přírodní než hormonální preparáty. Ty opravdu stojí za to s předstihem začít užívat v době, než začnou být symptomy menopauzy těžké, až nesnesitelné.

V každém případě je vhodné konzultovat postup s lékařem (či bylinkářem), protože jde o proměnu ženského těla, která je značná a má určité požadavky. Dobrá zpráva je, že i v období přechodu lze zmírnit mnoho příznaků právě tím, že si vyberete vhodné doplňky stravy a zároveň se začnete více věnovat svému tělu. Obecně platí, že to, co mám ve dvaceti takzvaně zadarmo, díky přírodě, pro to už v padesáti musím něco udělat. Pečovat o své tělo a jeho potřeby se tedy v období přechodu vyplatí dvojnásob.